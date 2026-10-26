El particular paseo de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Canadá (Foto de Instagram)

Instalada en Canadá desde hace años junto a Michael Bublé y sus cuatro hijos, Luisana Lopilato suele compartir en sus redes sociales pequeños fragmentos de su vida cotidiana en Vancouver.

En esta oportunidad, la actriz cautivó a sus seguidores con un álbum de fotos disfrutando del aire libre y de una de las costumbres más arraigadas del otoño en América del Norte.

“Aprovechando los últimos días de sol”, escribió la actriz en Instagram, mientras recorría las distintas estaciones de un predio repleto de calabazas.

El particular paseo de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Canadá: qué es un “pumpkin patch”

El particular paseo de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Canadá (Foto de Instagram)

El particular paseo de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Canadá (Foto de Instagram)

El particular paseo de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Canadá (Foto de Instagram)

Qué es un “pumpkin patch”, la tradición que cautivó a Luisana Lopilato

A diferencia de lo que muchos creyeron en un principio, no se trata de una huerta privada en su residencia, sino de una visita a un pumpkin patch.

Se trata de un predio agrícola abierto al público, una modalidad muy extendida entre fines de septiembre y fines de octubre en varias provincias canadienses. En estas granjas, las familias acuden para pasear, fotografiarse entre coloridas escenografías temáticas y elegir y cortar sus propias calabazas.

Esta práctica está directamente vinculada con las grandes festividades de la época:

El Día de Acción de Gracias ( Thanksgiving ): Se celebra en Canadá el segundo lunes de octubre y tiene como eje la gratitud y la cosecha de la estación.

Halloween: La festividad del 31 de octubre, para la cual las familias compran los zapallos que luego ahuecan y tallan para decorar sus casas.