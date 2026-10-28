A un año de su separación de Nico Vázquez, Gime Accardi (41) rehízo su vida junto al cantante Seven Kayne (27), y con él se mostró en un video que hizo estallar las redes sociales por la osadía de la actriz frente a la cámara.

En un hueco entre tantos nubarrones, Gimena aprovechó el sol para preparase para el verano y probarse sus bikinis, pero lo hizo a su manera: frente a la cámara, con mucho contoneo, mucha pose y gestos sugerentes.

Fotos: capturas Instagram @gimeaccardi

Pero no se quedó ahí la actriz: hizo posar frente a la lente a Seven Kayne (Joaquín Cordovero), que hasta se animó a posar y a hacer monerías de fondo, divirtiendo a su pareja. De esta manera, Gimena mostró que vive un momento de plenitud y muy lejos de la crisis que confesó hace un año tras su separación.

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CÓMO COMENZÓ EL ROMANCE DE GIMENA ACCARDI Y SEVEN KAYNE, TRAS LA RUPTURA DE LA ACTRIZ CON NICO VÁZQUEZ

El romance entre Gimena Accardi y Seven Kayne comenzó a generar rumores en noviembre de 2025, cuando ambos coincidieron en el rodaje de TILF (Teacher I’d Like to F*ck), una ficción vertical producida por OLGA. En la serie, la actriz interpreta a una profesora que se involucra con uno de sus alumnos, interpretado por el cantante. La química entre los protagonistas y las imágenes que compartieron en las redes sociales despertaron sospechas de que la atracción había traspasado la pantalla.

Gime Accardi y Seven Kayne (Fotos: capturas Instagram @gimeaccardi)

En un primer momento, Seven Kayne negó que hubiera una relación sentimental y sostuvo que las imágenes que habían circulado correspondían al trabajo. Incluso explicó que una de las primeras fotos que alimentó las versiones había sido tomada durante un ensayo y que la repercusión mediática terminó favoreciendo la promoción de la ficción. Sin embargo, los rumores volvieron a cobrar fuerza en marzo de 2026, cuando ambos viajaron a España para presentar el proyecto en el Festival de Málaga y fueron vistos compartiendo momentos fuera de sus compromisos laborales.

Finalmente, en abril de 2026, Accardi confirmó públicamente el romance al compartir imágenes de una escapada juntos a Pinamar, en las que el músico apareció de manera inequívoca. La relación llegó después de la separación de la actriz de Nicolás Vázquez, con quien había compartido casi dos décadas de pareja. Así, lo que inicialmente parecía limitarse a la complicidad entre dos compañeros de elenco terminó convirtiéndose en una relación sentimental que ambos dejaron de mantener en privado.

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