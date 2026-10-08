Sergio Lapegüe mostró algunos de los rincones de la casa en la que disfruta de sus momentos en familia y dejó al descubierto varios detalles de su decoración. Los ambientes amplios, la madera y los espacios conectados son algunos de los protagonistas de la propiedad.

La vivienda combina funcionalidad con una estética cálida y relajada. Además de los sectores interiores, el periodista cuenta con un gran jardín rodeado de vegetación y una pileta, uno de los espacios que suele disfrutar durante sus momentos libres.

LA COCINA DE SERGIO LAPEGÜE Y EL DETALLE QUE SE ROBA TODAS LAS MIRADAS

Uno de los ambientes centrales de la propiedad es la cocina, diseñada para funcionar no solo como un lugar destinado a preparar las comidas, sino también como un punto de encuentro para toda la familia.

En el centro aparece una gran isla que se convierte en la protagonista del espacio. Además de ampliar la superficie disponible, cuenta con banquetas que permiten utilizarla como comedor diario o como un lugar para sentarse a conversar.

Sergio Lapegüe mostró su espectacular casa: cocina integrada, jardín y una enorme pileta. Crédito: Instagram

La distribución abierta permite, además, conectar visualmente la cocina con otros sectores de la vivienda. De esta manera, los diferentes ambientes mantienen cierta independencia sin quedar completamente aislados.

Otro elemento que marca la personalidad de la casa son las vigas a la vista, que aportan un aspecto rústico y acompañan la fuerte presencia de la madera en la decoración.

Este material aparece en diferentes puntos de la propiedad y ayuda a generar una sensación de calidez que contrasta con los tonos neutros elegidos para otros elementos del mobiliario y la arquitectura.

EL ENORME JARDÍN CON PILETA DE SERGIO LAPEGÜE

El exterior también ocupa un lugar importante dentro de la vivienda. El jardín está rodeado de plantas y árboles, lo que crea un espacio verde pensado para disfrutar al aire libre.

En medio de la vegetación se destaca una gran pileta, que transforma al parque en uno de los sectores más llamativos de la propiedad y en uno de los lugares preferidos del periodista.

Crédito: Instagram

La casa de Sergio Lapegüe refleja así una tendencia cada vez más presente en la decoración: ambientes integrados, elementos naturales y sectores capaces de cumplir diferentes funciones.

La isla central, las vigas expuestas, la madera y la conexión entre el interior y el jardín terminan de definir una vivienda amplia y funcional, pensada especialmente para compartir en familia.