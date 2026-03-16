La influencer y comunicadora Mica Lapegüe compartió uno de los momentos más especiales de su embarazo: la revelación del sexo del bebé que espera junto a su pareja, Tomás Bartolomé.

Lo hizo en el seno de la intimidad, pero luego publicó el video en redes sociales. Así, la pareja mostró el original “gender reveal” que organizaron para familiares y amigos.

Como ocurre con muchas figuras de las redes, Micaela Lapegüe decidió sumarse a la tendencia de realizar un evento especial para anunciar si el bebé en camino sería nena o varón.

La hija de Sergio Lapegüe emocionó a todos en las redes.

En el clip que publicó en sus perfiles digitales, la escena comienza en blanco y negro. Allí se puede ver a todos los familiares reunidos detrás de la pareja, mientras Mica y Tomás aparecen con los ojos vendados para evitar descubrir el resultado antes de tiempo.

El juego consistía en que ambos se pintaran la ropa con una pintura especial sin saber qué color estaban utilizando. Mientras se reían y se movían entre abrazos, el resto de los invitados esperaba el momento final.

MICA LAPEGÜE REVELÓ QUE TENDRÁ UNA HIJA

Luego llegó la cuenta regresiva. A la cuenta de tres, el video pasó del blanco y negro al color, revelando el resultado de la sorpresa: la pintura era rosa, lo que confirmaba que la pareja espera una niña.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones de seguidores, amigos y colegas del medio.

Pero entre los comentarios más destacados aparecieron los de los futuros abuelos, que también vivieron la revelación con mucha emoción.

Mica Lapegüe anunció si espera una nena o un varón: el emocionante video | Créditos: Instagram @micalapegue

Sergio Lapegüe escribió: “Qué hermosa noticia. La familia se agranda y nos llena de amor. Ya te esperamos bebé”. El periodista acompañó el mensaje con palabras de alegría por la llegada de su primer nieto.

Por su parte, su esposa, Bochi Lapegüe, también dejó un mensaje cargado de afecto para su hija y para la bebé en camino. “Te estamos esperando hermosa. Hay una familia con mucho amor disfrutando cada momento: abuelos, tíos, tíos abuelos, primos y sobre todo los papás”, escribió.