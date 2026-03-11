Mica Lapegüe fue tendencia en los últimos días porque anunció que está embarazada. No sólo eso, sino que sorprendió a sus padres, Sergio y Silvia.

La actriz tuvo una manera muy peculiar de contarles la buena nueva y fue su padre quien mostró el video en Lape Club Social, por América.

Claro que Mica Lapegüe lo publicó también en sus redes sociales; el momento fue tan emotivo que generó furor.

Mica Lapegüe mostró cómo se enteraron sus padres que van a ser abuelos: el emotivo video . Foto: Instagram micalapegue

MICA LAPEGÜE, EMBARAZADA: CÓMO SE ENTERÓ SERGIO LAPEGÜE

La comediante y su pareja invitaron a los padres de ella a comer un asado. La sorpresa inicial llegó cuando le hizo un regalo a su mamá y otro a su papá; un disco de Los Abuelos de la Nada y un vino con etiqueta de “Abuelo”, respectivamente.

Allí, su madre cayó en la cuenta y todo fue risas, llanto y reacciones que mezclaron la elocuencia y la emoción.