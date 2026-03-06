Mica Lapegüe está embarazada. El feliz anuncio fue confirmado en vivo por la propia futura mamá a Ángel de Brito durante la emisión de LAM de este viernes.

Tras la confirmación del embarazo, Tomás Bartolomé, pareja de Mica, se sumó al móvil y juntos expresaron su felicidad por estar en la dulce espera de su primer hijo.

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé confirmaron el embarazo que anunció Ángel de Brito. Foto: captura LAM / América TV

A su vez, De Brito también quiso saber qué sentía Sergio Lapegüe, el papá de Mica: “Fue muy emocionante enterarme de que voy a ser abuelo”.

La primera foto de Mica Lapegüe embarazada. Fue en febrero, durante un viaje con Tomás Bartolomé. Foto: Instagram micalapegue

La historia de amor de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé. Foto: Instagram micalapegue

El noviazgo de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé comenzó hace varios años. La pareja suele compartir en redes sociales distintos momentos de su vida juntos, como la inauguración de su primera casa.

Ahora, la llegada de su primer hijo se presenta como un nuevo capítulo en esta historia de amor.