Sergio Lapegüe vivió un nuevo episodio de inseguridad que afectó directamente a su familia. La casa de su madre Elba, de 90 años y que padece Alzheimer avanzado, fue asaltada por cuatro delincuentes en Banfield.

El periodista grabó el momento en que ingresó a la vivienda y las imágenes reflejan la magnitud de los destrozos.

EL VIOLENTO ASALTO

Los ladrones ingresaron por la parte trasera de la propiedad mientras Elba estaba acompañada por dos cuidadoras. Una de ellas, Gladis Astermich de 54 años, intentó resistirse y fue atacada físicamente: intentaron ahorcarla. La otra empleada fue amordazada, vendada y encerrada en el baño.

Los asaltantes le preguntaron a Elba por dinero, pero la enfermedad le impidió comunicarse. Tras destrozar todo lo que encontraron a su paso, huyeron llevándose 50 mil pesos y un teléfono celular, según el parte policial.

Crédito: X

LA ANGUSTIA DE LAPEGÜE AL VER LOS DESTROZOS

“Uh, rompieron todo... Mirá, mirá. Qué hijos de puta. Mirá cómo tiraron todo. No se puede así. Rompieron todo acá”, expresó el conductor mientras recorría la casa con su cámara. Las imágenes muestran muebles volcados, objetos tirados por el suelo y el piano familiar corrido de su lugar.

Ese piano tiene un significado especial para Lapegüe: “Mi mamá tocaba el piano. Todos los cuadros, todos tirados. Mi mamá era pintora. Y ahora con el Alzheimer, yo cuando voy a casa le toco el piano y es el único momento que conectamos”, explicó con dolor en diálogo con América Noticias.