Un episodio de extrema violencia golpeó a la familia de Sergio Lapegüe. La mamá del reconocido periodista, de 90 años y con Alzheimer, fue víctima de un asalto brutal en su casa de Lomas de Zamora.

El hecho ocurrió cuando tres delincuentes irrumpieron en la vivienda. Según relató Luis Bremer en A La Tarde (América TV), los ladrones maniataron a las dos cuidadoras que estaban al cuidado de la mujer. “Una de ellas fue vendada, ahorcada y lastimada. Aunque está a salvo, sufrió heridas y quedó encerrada”, señaló.

Foto: captura América TV

La situación fue desesperante. Los asaltantes rompieron todo en la casa mientras la madre de Lapegüe, que tiene la capacidad de habla disminuida y no puede comunicarse, permanecía indefensa en medio del ataque.

Leé más:

Eduardo Feinmann le dio una tensa bienvenida a Sergio Lapegüe: “Así vestido no”

VIOLENTO ASALTO A LA MADRE DE SERGIO LAPEGÜE EN LOMAS DE ZAMORA: TODOS LOS DETALLES

“Rompieron toda la casa. Encararon a la mamá de Sergio, una mujer que tiene la capacidad del habla disminuida y le exigían saber dónde está el dinero, a una señora que además no vive en ninguna ostentación. Es una mujer de trabajo con dos cuidadoras que la están asistiendo en un momento muy vulnerable”, relató Bremer.

“La policía está en el lugar buscando determinar con las pericias de qué manera ingresaron los tres delincuentes a la vivienda, y si hubo una logística previa”, agregó el panelista. “Además de robarse todo lo que vieron cerca, rompieron las cámaras de seguridad de la casa y se llevaron la consola que guardaba las imágenes”, explicó el periodista.

Sergio Lapegüe (Foto: captura TN)

Según explicaron en el sitio, no es el primer asalto que sufre la mujer. En 2009 fue víctima de otro hecho delictivo, aunque en esa oportunidad, los asaltantes no buscaban dinero sino saber dónde estaba el conductor.

Leé más:

Bicho Gómez hizo un desubicado chiste sobre Mirtha Legrand y descolocó a Sergio Lapegüe en vivo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.