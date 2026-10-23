El conductor habría enfurecido con el ex de Lourdes Sánchez.

Toda la buena onda que Sergio Lapegüe tiene parece no haber alcanzado para contener su bronca con el Chato Prada, ya que se filtró que explotó un conflicto entre ellos.

“Sergio llegó al piso para hacer su programa y estaba que trinaba”, arrancó Nancy Duré sobre el conductor de Lape Club Social.

Entonces se explayó sobre el escándalo en América: “Adelante de toda la técnica, que son todos chusmas y cuentan todo lo que pasa, empezó a despotricar contra el gerente de programación del canal”.

Mauro Szeta, Chato Prada, Sergio Lapegüe y Martín Bossi. (Foto: @elchatoprada)

“Se enteró de que el año que viene le piensan sacar una hora a su programa”, justificó la periodista de Puro Show.

Qué dijo Lapegüe sobre el Chato Prada

Apenas salido de la polémica por la separación de Lourdes Sánchez, la mamá de su hijo menor, el Chato habría sido foco de la frustración de Lapegüe.

Sergio Lapegüe había conducido El galpón en eltrece antes de irse a América.

“No sé si están a los gritos, pero estaba enfurecido”, aclaró Duré.

Y reprodujo los lamentos de Lape: “No puede ser, no puede ser, este Chato”.

La decisión que tomaría el Chato Prada respecto de la grilla de América viene luego de que el programa de Sergio Lapegüe sufriera varios replanteos en sus contenidos, panelistas y hasta la división entre La Mañana con Lape y Lape Club Social para mejorar la performance comercial del ciclo...