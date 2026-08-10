La Joaqui volvió a hablar de su inesperada separación de Luck Ra y reveló un llamativo detalle de los días previos a la ruptura. La cantante contó que, poco antes de que el cordobés decidiera terminar la relación, recibió de su parte un costoso ramo de rosas valuado en dos millones de pesos.

La artista estuvo como invitada este sábado en PH Podemos Hablar (Telefe), donde se sinceró sobre el final del noviazgo que mantuvo durante dos años con el intérprete. Allí reconoció que la decisión de su expareja la tomó completamente por sorpresa y admitió que existió un episodio que terminó desencadenando la separación, aunque prefirió no contar públicamente los detalles.

En medio de la charla con Andy Kusnetzoff y Yanina Latorre, La Joaqui recordó uno de los últimos gestos románticos que Luck Ra tuvo con ella.

EL MILLONARIO REGALO DE LUCK RA A LA JOAQUI ANTES DE LA SEPARACIÓN

Según contó la cantante, Luck Ra le regaló un ramo de rosas que habría costado alrededor de dos millones de pesos poco antes de que la relación llegara a su fin.

La revelación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes relacionaron sus palabras con una sorpresa que el músico había mostrado tiempo atrás en TikTok.

La Joaqui reveló que Luck Ra tuvo un millonario gesto romántico con ella poco antes de ponerle fin a su relación de dos años. Crédito: Instagram

En aquella oportunidad, Luck Ra apareció entregándole flores y un muñeco de Stitch a La Joaqui antes de viajar a Estados Unidos para acompañar a la Selección argentina durante el Mundial.

“Malcriando a mi novia antes de que me pierda por el Mundial”, había escrito el cantante junto al video en el que se veía a La Joaqui feliz por el regalo.

La publicación cobró ahora un nuevo significado debido a que habría ocurrido poco tiempo antes del inesperado final de la pareja.