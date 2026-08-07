La Joaqui habló de su separación de Luck Ra y despejó rumores en torno al final de la relación. En diálogo con la prensa, la cantante fue contundente: “No tengo nada malo para decir de nadie. Fue mi noviazgo más bonito, él es un caballero”.

Consultada sobre los rumores de un supuesto bloqueo a su expareja, la cantante confirmó la versión: “Es verdad que lo bloqueé de todos lados, pero no porque no lo quiera o porque haya terminado mal. Sino porque a mí me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir, que no estaba lista para dejar ir”.

La cantante insistió en que la relación terminó en buenos términos y que la decisión de bloquearlo fue una forma de cuidar su propio proceso emocional. “Eso habla de la buena persona que fue conmigo”, remarcó.

La Joaqui habló de Luck Ra (Foto: captura de eltrece).

En el ida y vuelta, la artista dejó en claro que no existió una tercera persona en la ruptura, tras los trascencidos por Tuli Acosta, y que la decisión fue dolorosa, pero sin conflictos. “No hay tercera en discordia, a uno lo dejan de amar, chicos, y está bien”, aseguró ante las cámaras.

EL PEDIDO DE LA JOAQUI POR LUCK RA TRAS LA SEPARACIÓN

Durante la charla, la Joaqui pidió que no se ataque a Luck Ra ni se inventen historias sobre infidelidades o violencia. “Conocí un príncipe encantador, me mostró un amor distinto al que conocía, no tuve violencia, no tuve infidelidades. Simplemente, su felicidad está en otro lado y me gustaría que lo respeten a él también y que lo traten bien, porque yo sé que a él esto le está doliendo mucho”, expresó.

Además, La Joaqui aclaró que los problemas entre amigos de Luck Ra y Tuli no tienen relación con ella: “Ellos tienen sus propios problemas con ella, pregúntenle a ellos. No tengo nada que ver con esos problemas”.

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