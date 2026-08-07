La Joaqui habló de su separación de Luck Ra y despejó rumores en torno al final de la relación. En diálogo con la prensa, la cantante fue contundente: “No tengo nada malo para decir de nadie. Fue mi noviazgo más bonito, él es un caballero”.
Consultada sobre los rumores de un supuesto bloqueo a su expareja, la cantante confirmó la versión: “Es verdad que lo bloqueé de todos lados, pero no porque no lo quiera o porque haya terminado mal. Sino porque a mí me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir, que no estaba lista para dejar ir”.
La cantante insistió en que la relación terminó en buenos términos y que la decisión de bloquearlo fue una forma de cuidar su propio proceso emocional. “Eso habla de la buena persona que fue conmigo”, remarcó.
En el ida y vuelta, la artista dejó en claro que no existió una tercera persona en la ruptura, tras los trascencidos por Tuli Acosta, y que la decisión fue dolorosa, pero sin conflictos. “No hay tercera en discordia, a uno lo dejan de amar, chicos, y está bien”, aseguró ante las cámaras.
Lee más...
EL PEDIDO DE LA JOAQUI POR LUCK RA TRAS LA SEPARACIÓN
Durante la charla, la Joaqui pidió que no se ataque a Luck Ra ni se inventen historias sobre infidelidades o violencia. “Conocí un príncipe encantador, me mostró un amor distinto al que conocía, no tuve violencia, no tuve infidelidades. Simplemente, su felicidad está en otro lado y me gustaría que lo respeten a él también y que lo traten bien, porque yo sé que a él esto le está doliendo mucho”, expresó.
Además, La Joaqui aclaró que los problemas entre amigos de Luck Ra y Tuli no tienen relación con ella: “Ellos tienen sus propios problemas con ella, pregúntenle a ellos. No tengo nada que ver con esos problemas”.
Lee más...
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.