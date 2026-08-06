Después de que se confirmara su separación de Luck Ra, La Joaqui rompió el silencio y habló con total sinceridad sobre cómo atraviesa el duelo amoroso. En una entrevista con Sálvese Quien Pueda, la artista explicó la drástica decisión que tomó tras la ruptura y dejó en claro que el vínculo terminó en buenos términos.

Lejos de alimentar versiones de conflicto, la cantante pidió que cesen las críticas contra su expareja y aseguró que los ataques también la afectan a ella: “Quiero aprovechar este momento de tantas cámaras para decir que la gente que, para apoyarme le hace un mal a él, me hace daño. Porque él sigue siendo un hombre que respeto y que amé, entonces yo quiero que a él lo traten bien y que le vaya bien”, comenzó diciendo.

Consultada sobre los rumores de que había bloqueado al cantante en todas las redes sociales, La Joaqui confirmó que fue ella quien tomó esa determinación, aunque aclaró que no fue por enojo: “Es verdad que lo bloqueé de todos lados, pero no porque no lo quiera o porque haya terminado mal, sino porque a mí me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir, que no estaba lista para dejar ir”.

Foto: Instagram (@lajoaqui)

Por último, La Joaqui volvió a pedir respeto para el artista y aseguró que él también está sufriendo por el final de la historia de amor: “Me gustaría que lo respeten a él también y que lo traten bien porque yo sé que a él esto le está doliendo mucho”, cerró, a flor de piel.

Foto: Instagram (@luckra)

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LUCK RA REAPARECIÓ CON UN SUGESTIVO POSTEO TRAS SEPARARSE DE LA JOAQUI: EL EMOJI QUE DESPERTÓ TODO TIPO DE ESPECULACIONES

Luego de que se conociera su separación de La Joaqui, Luck Ra volvió a mostrarse activo en sus redes sociales con un posteo que no pasó inadvertido y que rápidamente dio que hablar entre sus fanáticos.

El cantante publicó una historia de Instagram en la que se lo ve preparando un asado sobre una parrilla, con una frase especial: “Traiganse un fernet nomás”. Sin embargo, el verdadero detalle que acaparó todas las miradas no fue la carne ni la invitación improvisada, sino el emoji del corazón vendado que eligió para acompañar la imagen.

Lejos de tratarse de un simple adorno, muchos interpretaron ese símbolo como un guiño a su presente sentimental. El corazón con una venda suele utilizarse para expresar que alguien está atravesando un proceso de sanación emocional, por lo que el mensaje fue leído como una posible referencia al difícil momento que vive tras el final de su romance con la cantante.

Foto: Captura de Instagram Stories (@luckra)

La ruptura entre Luck Ra y La Joaqui sorprendió a sus seguidores, ya que ambos se habían convertido en una de las parejas más queridas de la escena musical argentina.