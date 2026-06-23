Acababa de hacer historia. Lionel Messi marcó los dos goles del triunfo de la Selección Argentina ante Austria en Dallas, se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos y fue elegido MVP del partido.

Pero en medio de una noche para enmarcar, el capitán argentino también encontró un momento para ser, simplemente, Messi.

LA FRASE QUE DESATÓ LAS RISAS

Antes de retirarse del estadio, el rosarino pasó por la zona mixta, donde una larga fila de cronistas de todo el mundo aguardaba ansiosamente su turno. En medio de una entrevista, Messi giró la cabeza, vio la interminable hilera de reporteros y soltó, con esa naturalidad que lo caracteriza: “Uh, no termino más”. La frase desató las risas de todos los presentes.

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UN NUEVO MEME

El momento no tardó en volverse viral en redes sociales. Los fanáticos celebraron la espontaneidad del 10 de la Selección en una noche que quedará grabada en la historia del fútbol mundial: goles, récord absoluto y, para cerrar, una frase que ya se perfila como el meme del Mundial 2026.