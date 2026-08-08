Durante la 35° edición de Un Sol para los Chicos, Natalia Oreiro presentó el proyecto “Comunidades de Crianza”, una iniciativa de UNICEF que se desarrolla en Salta y busca acompañar a las familias en los primeros años de vida de niñas y niños.

La actriz puso el foco en la situación que atraviesan algunas localidades de la provincia y destacó la importancia de generar herramientas y espacios de acompañamiento para quienes tienen a su cargo la crianza.

Natalia Oreiro presentó el proyecto de UNICEF que acompaña a familias en Salta

“Una crianza amorosa y respetuosa ayuda a que chicos y chicas puedan crecer, desarrollarse y relacionarse con el mundo que los rodea”, expresó Oreiro durante el especial solidario de eltrece.

En ese sentido, la actriz también remarcó que criar es un proceso que presenta desafíos constantes y que requiere aprender nuevas maneras de acompañar a los más chicos.

“Pero criar también es un camino lleno de desafíos: implica revisar lo que conocemos y aprender nuevas formas de cuidar”, agregó.

Natalia Oreiro presentó el proyecto de UNICEF que acompaña a familias en Salta

Cómo trabaja UNICEF con las familias en Salta

A través de “Comunidades de Crianza”, UNICEF trabaja para fortalecer las capacidades de las personas que acompañan a las familias y promover prácticas de crianza respetuosas, amorosas y libres de violencia.

El proyecto contempla la capacitación de promotores comunitarios mediante una formación universitaria con certificación, para que puedan acompañar a las familias y brindarles herramientas concretas.

Además, se realizan talleres y dinámicas comunitarias destinadas a promover prácticas de cuidado que favorezcan el desarrollo integral de niñas y niños pequeños.

La iniciativa busca que las familias no atraviesen solas los desafíos de la crianza y puedan contar con una red de acompañamiento cercana a sus comunidades.

En el marco de Un Sol para los Chicos 2026, UNICEF vuelve a poner en valor la importancia de generar oportunidades y herramientas para que cada niño y niña pueda crecer en un entorno seguro, amoroso y respetuoso.