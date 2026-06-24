Cristian U, exganador de Gran Hermano, volvió a meterse en la discusión sobre el reality y lanzó una estrategia para que Sol Abraham sea eliminada definitivamente del ciclo, al que regresó por decisión de la producción, que semanas antes la expulsó sin aparente vuelta atrás.

A través de sus redes sociales, el exparticipante propuso que la casa apunte a un duelo directo entre Sol y Emanuel Di Gioia, lo que, según su análisis, podría definir la competencia en la mitad de su desarrollo y reorganizar la estructura del juego.

La estrategia de Cristian U (Foto: X.com/ @cristianU_vazco) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

El planteo de Cristian U llegó después de la última gala, en la que Sol Abraham eliminó a Titi Tcherkaski, una de las jugadoras consideradas fuertes dentro de la casa. La situación desbordó a algunos “analistas” como Laura Ubfal, que publicó un fuerte descargo al respecto.

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El exhermanito, que compartió edición con Emanuel y Sol, opinó que los participantes deberían organizar enfrentamientos directos entre los jugadores clave, pero advirtió que “adentro parece que ven otra novela”.

Además, remarcó que “todos le tienen miedo a la placa”, lo que, según él, diluye la esencia competitiva del formato. Cristian U no solo apuntó contra la estrategia de los jugadores, sino que también cuestionó el rol de Santiago del Moro como conductor del programa.

Emanuel Di Gioia, Cristian U y Sol Abraham (Fotos: capturas Telefe y Instagram @cristianurrizaga)

En declaraciones previas, sostuvo que, aunque Del Moro es fuerte en el ciclo, no le agrada su desempeño. Comparó la situación con una “última Ferrari que se maneja sola”, sugiriendo que el conductor debería ser más observador e intervencionista. Según Cristian U, el programa “lo están haciendo pelota”.

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