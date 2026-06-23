La reconocida influencer Zoé Bogach encendió la polémica en las redes sociales con un inesperado y directo mangazo que no tardó en volverse viral.

A través de su cuenta de TikTok, la joven de compartió un video en el que, de manera muy eufórica, admitió estar “sacada” por conseguir un beneficio exclusivo para la próxima cita futbolística.

“Yo tengo que hacer este video. Marcas que me quieran sponsorear para el Mundial”, arrancó diciendo la rubia, visiblemente manija con la idea de viajar.

La mediática dejó en claro que su principal motor para armar las valijas es puramente sentimental y deportivo: “No puedo vivir la vida sin ver el último Mundial de Messi en vivo. O sea, yo siempre fui fan de Messi”, confesó ante sus miles de seguidores.

“Una marquita que quiera pagarme el vuelo y la entrada. Yo lo demás me consigo todo sola”. Pidió la influencer en Tiktok Por: Captura Tiktok

EL PEDIDO DE ZOÉ BOGACH PARA EL MUNDIAL

El descargo de la creadora de contenido continuó escalando en intensidad mientras elogiaba al capitán de la Selección Argentina. “No puedo ir sin ver el último Mundial de Messi, que es un toro, es un extraterrestre. No puedo, no puedo. Sí, estoy sacada. Quiero ir al Mundial”, cerró, sin filtros y esperando que alguna empresa escuche sus súplicas.

El video de Zoé Bogach generó todo tipo de repercusiones por apelar al "canje" para viajar al mundial. Crédito Tiktok

Como era de esperarse, el video de Zoé Bogach generó todo tipo de repercusiones en las plataformas digitales, dividiendo las aguas entre quienes se tomaron a risa su osadía y quienes la criticaron con dureza por apelar al “canje” para un evento de semejante magnitud.