Fabián Cubero visitó Otro día perdido y sorprendió a Mario Pergolini por qué no puede dejar de hacer trampa ni siquiera jugando con sus hijas. El exfutbolista relató que, jugando al metegol con un amigo, se sumó al partido un nene de 8 años y terminó ganándole 7 a 0, sin dejarle hacer ni un gol.

Todo comenzó cuando Mario le preguntó por su fama de “picante” dentro de las canchas de fútbol y él confesó que, de tantos años de en el fútbol, no puede jugar a nada “de manera amateur”. “A cualquier cosa que juego, tengo que ganar. Yo juego al Uno con mis nenas y me guardo las cartas en las que anoto. El otro día jugué al truco con un amigo y me guardé el 5 de copas en la manga y esperé el momento”, reveló, dejando sin palabras a Mario, Rada y Evelyn.

Fabián Cubero y Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Foto: captura eltrece)

“Soy muy competitivo. Compito ilegalmente. Soy competitivo de manera ilegal”, reconoció Cubero ante Mario Pergolini. Pero cuando el conductor le preguntó si no le importaba la edad de su rival, el exdefensor fue tajante: “No me importa la edad. Un día estaba jugando al metegol con un amigo. Y viene el nene: tenía ocho años. Taca, taca, taca, taca: 7 a 0”.

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El exjugador de Vélez contó que el chico se fue llorando tras la derrota, pero defendió su postura: “No, no hay manera. Que aprenda. Se fue llorando. Entonces yo le digo, ‘¿sabés qué pasa? Que después, el día de mañana, cuando él va a competir en algo y le toque perder, él va a tener que aceptar la derrota. Si vas a enfrentar a alguien mejor que vos y te toca perder, entonces yo le entrené al hijo’”.

Cubero explicó que, en su carrera, le tocó perder muchas veces, incluso contra equipos que consideraba inferiores o en días en los que no estaba en su mejor nivel. “En el deporte podés perder de cualquier manera, ¿viste? Pero el que compite en alta intensidad, cuando te toca perder, es una frustración tan grande que no querés volver a sentir eso”, remarcó.

Fabián Cubero y Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Foto: captura eltrece)

El exfutbolista admitió que le cuesta aceptar la derrota, pero destacó el valor formativo de esa experiencia: “Sirve, porque la derrota después te hace intentar ser mejor. La frustración que sentís cuando competís en algo y perdés, no querés pasar por esa situación de vuelta. Más allá de que te puede pasar y te va a pasar un montón de veces”.

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