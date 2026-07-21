A casi un mes del trágico accidente ferroviario en el que perdió la vida la reconocida conductora Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot comnovió a todos en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, el joven compartió un conmovedor texto dedicado a su madre, acompañado por postales retro de su infancia juntos.

El hecho ocurrió el 26 de junio, cuando la conductora de 54 años falleció tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado en la localidad de San Isidro.

El conmovedor encuentro del hijo de Ernestina Pais con Charly García tras la muerte de su mamá (Foto de Instagram)

El desgarrador mensaje de Benicio a su mamá, Ernestina Pais

Con profunda angustia y abriendo su corazón ante sus seguidores, Benicio volcó en palabras el dolor inconmensurable que atraviesa tras la repentina pérdida de su madre.

“Te pienso y te abrazo mientras me rompo en mil pedazos. Leo nuestros últimos mensajes. Estábamos tan bien. Todo iba tan bien. Manchados para siempre los viernes en mi vida, llenos de dolor y desesperación”, comenzó el desgarrador escrito.

“Contemplo todo lo que no te dije, todo lo que no me animé a admitir que sentía. Que te amaba, tanto y tanto. Que no, no me das vergüenza, y que sí, que sí me enorgullecés. Pero sé que ya es tarde”, expresó Benicio.

“Te cuido aunque ya no estés. Porque siento que sí. Siento que si levanto el teléfono y te quiero llamar, me vas a contestar, pero sé que no, que no va a suceder”, continuó.

La desgarradora carta del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de su trágica muerte (captura de Instagram)

“No caigo en que ya no estás”

En una segunda publicación, Benicio profundizó sobre el impacto del duelo y el amor incondicional que recibió de la presentadora a lo largo de su vida.

“Porque el amor que yo recibía de tu parte, con todos los defectos que puede tener cualquier relación, lo tengo impregnado en cada parte de mi ser. Porque lo siento, lo siento tan fuerte”, expresó.

“Porque no caigo. No caigo en que ya no estás, en que ya no me vas a llenar de besos el cachete mientras me repetís que me amás, y yo, tan iluso, de creer que eso duraría para siempre. Porque nada lo es. Y cómo cuesta darse cuenta, lo suficientemente tarde, de todo lo que uno podría haber hecho distinto”, concluyó en sus historias.

La desgarradora carta del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de su trágica muerte (captura de Instagram)

Para cerrar su homenaje, Benicio publicó fotos de cuando era pequeño, recostado sobre el pasto sonriendo junto a Ernestina, retratando la complicidad y el afecto que los unía.