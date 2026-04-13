El próximo domingo 19 de abril a las 21:00 horas regresa a la pantalla de eltrece “Las Chicas de la Culpa”, el exitoso ciclo de humor protagonizado por Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias.

Humor sin filtros y con invitado especial

“Las Chicas de la Culpa” combina humor, entrevistas, juegos, improvisación y momentos inesperados, con una mirada irreverente y sin filtros sobre la vida cotidiana y los vínculos.

“Las Chicas de la Culpa”. Foto: eltrece

En cada emisión, el programa contará con un invitado especial que se sumará a las ocurrencias, debates y desafíos, en un clima relajado y divertido que promete risas de principio a fin.

Un regreso muy esperado

Las Chicas de la Culpa. (Foto: eltrece)

Convertidas en uno de los grupos más convocantes y queridos de la escena teatral, las protagonistas apuestan nuevamente por llevar su estilo único a la televisión, con un formato dinámico y actual.

“Las Chicas de la Culpa” se posiciona así como una de las propuestas de humor más fuertes de la grilla, ideal para cerrar el fin de semana con una sonrisa.