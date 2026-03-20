Eltrece vuelve a apostar al humor con el regreso de Las Chicas de la Culpa, el exitoso ciclo protagonizado por Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias.

Tras el éxito de su primera temporada en televisión, el grupo humorístico regresa con cuatro nuevos especiales que prometen redoblar la apuesta y llevar a la pantalla chica toda la química y el talento que las convirtió en un fenómeno también en el teatro.

El canal hizo el anuncio pero sin especificar la fecha. “Muy pronto”, reza el aviso.

Así será la nueva temporada de “Las chicas de la culpa”

Las Chicas de la Culpa propone un formato fresco y descontracturado que combina humor, entrevistas, juegos, improvisación y momentos inesperados. Con una mirada irreverente y sin filtros sobre la vida cotidiana y los vínculos, el ciclo se consolida como una de las propuestas más auténticas del entretenimiento actual.

Cada emisión contará con un invitado especial que se sumará a las ocurrencias del grupo, participando en debates, dinámicas y situaciones tan divertidas como espontáneas, en un clima relajado que invita a terminar el día con una sonrisa.

Con este regreso, el programa reafirma su identidad: humor en estado puro, hecho por mujeres que se animan a decirlo todo y que conectan con el público desde la honestidad y la risa compartida.