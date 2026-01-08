El paso de Vicky Xipolitakis por MasterChef Celebrity dejó muchos momentos comentados, pero también una receta que terminó de cambiar la mirada del jurado y del público sobre su desempeño en la cocina. El crumble de manzana fue, sin dudas, uno de esos platos bisagra: simple en apariencia, pero muy bien ejecutado, al punto de ser incluido en el libro oficial de recetas del programa.

Se trata de un postre de origen inglés, ideal para servir tibio y acompañar con helado o crema. La combinación de manzanas suaves y especiadas con una cobertura arenosa y crocante explica por qué este crumble terminó convirtiéndose en “la receta” que muchos recuerdan de su paso por el certamen.

Ingredientes para el crumble de manzana

Para el crumble

300 gr de harina

175 gr de azúcar moreno

200 gr de manteca fría

Una pizca de sal

Para el relleno

450 gr de manzanas peladas y cortadas en dados

50 gr de azúcar moreno

1 cucharada de harina

Una pizca de canela en polvo

Para acompañar

Helado de vainilla o crema batida a punto chantilly

El Crumble de manzana se puede servir acompañado con helado. Foto: YouTube

Procedimiento

Para hacer el crumble, poner la harina (300 gr) y el azúcar (175 gr) en un bol y mezclar bien. Añadir poco a poco la manteca en pequeños dados y seguir mezclando hasta conseguir una masa similar a las migas. Poner las manzanas peladas y cortadas en pequeños dados (alrededor de 1 centímetro) en otro bol y espolvorear por encima el azúcar (50 gr), una cucharada de harina y la canela en polvo. Mezclar todo bien, teniendo cuidado para no romper la fruta. Untar con manteca una fuente de horno (de unos 24 cm) y verter la mezcla de manzana . Añadir por encima la mezcla del crumble, cubriendo toda la fuente. Hornear (con el horno precalentado) a 180ºC durante 40 minutos aproximadamente, hasta que el crumble esté de color dorado y la manzana burbujeando. Servir tibio acompañado de una bocha de helado de vainilla o crema.

