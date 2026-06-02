Franco Rizzaro lanzó “Es por Amor”, su nuevo sencillo, una canción que lo encuentra regresando a la esencia más pura del género canción. Con una propuesta cargada de sensibilidad, texturas íntimas y una narrativa emocional profunda, el artista explora el significado de las despedidas desde un lugar de gratitud y amor.

La producción estuvo a cargo de Santiago Napoli, quien acompañó a Rizzaro en la construcción de una obra que combina sonidos tradicionales con una identidad contemporánea. El resultado es una pieza que invita a la reflexión y que reafirma la versatilidad artística del músico.

Franco Rizzaro lanzó “Es por Amor” . Ph: Sofía Perusset

El lanzamiento ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y está acompañado por un videoclip dirigido por Rochi Lamastra, que refuerza el espíritu cálido y emotivo de la canción a través de una propuesta visual que presenta a la música como refugio, compañía y alivio.

Qué dijo Franco Rizzaro sobre “Es por Amor”

Al presentar el tema, Franco expresó: “Feliz de poder anunciar que finalmente sale Es por Amor, esta canción hermosa que hicimos hace ya un tiempo y que por fin ve la luz. Producida por Santiago Napoli, pudimos seguir explorando dentro del género canción y jugar con sonidos y texturas”.

Y agregó: “La canción habla de una despedida que lleva consigo todo el aprendizaje logrado durante el tiempo recorrido. Parece un final, con cierto agradecimiento, pero más que nada, con amor”.

Franco Rizzaro lanzó “Es por Amor” . Ph: Sofía Perusset

Un momento clave en la carrera de Franco Rizzaro

“Es por Amor” llega después de una etapa marcada por la exploración artística. Durante los últimos años, Franco presentó canciones como “Otro Lugar”, “Encandilao”, “Dime Tú”, “Cínica”, “Aspen”, “Nada es lo Mismo” junto a Maxi Espíndola, “La Medicina” y “Vamos Viendo” con Sofía Mora, consolidando una propuesta que atraviesa distintos géneros sin perder identidad.

Lejos de representar un cambio radical, este nuevo lanzamiento funciona como una pausa dentro de ese recorrido: una canción que mira hacia atrás, agradece lo vivido y transforma una despedida en un acto de amor.

El crecimiento de Franco Rizzaro y su gira internacional

A sus 26 años, Franco Rizzaro se consolidó como uno de los artistas emergentes con mayor proyección de la escena. Tras agotar funciones en espacios como La Tangente, Niceto Club, el Centro Cultural Recoleta y La Usina del Arte, también dio pasos importantes en el plano internacional.

En 2026 realizó una gira por Punta del Este y Montevideo, donde reunió a cientos de personas. Además, fue el encargado de abrir los shows de Conociendo Rusia y de los Jonas Brothers en el Movistar Arena, dos hitos que impulsaron aún más su crecimiento.

Como parte de esa expansión, el artista concretó recientemente su primera gira por España, con presentaciones en Barcelona y Madrid, llevando su música a nuevos públicos y reafirmando su proyección internacional.