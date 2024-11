Christian Petersen visitó a Juana Viale en Almorzando con Juana (eltrece) y habló con sinceridad brutal sobre su noviazgo con Sofía, que tiene 25 años menos que él y con quien está en pareja hace 4.

El jurado de El Gran Premio de la Cocina aclaró que si bien tiene una excelente relación con la mujer, todavía le cuesta la diferencia de edad, lo que cree que en el futuro será un problema para la continuidad del vínculo.

Christian y Sofía.

“Para mí, todo lo contrario (de lo que se piensa), lo más difícil es que es joven. Obvio que me encanta que sea una bomba, un colágeno, pero eso es lo que menos me importa”, contó, a corazón abierto, mientas los otros invitados lo escuchaban sorprendidos y con enorme atención.

LA INSEGURIDAD DE CHRISTIAN PETERSEN POR SU NOVIAZGO CON UNA MUJER MÁS CHICA QUE ÉL

Christian Petersen reveló cuál es su mayor inseguridad por salir con una mujer más chica que él.

“Mi mayor dolor es que yo sé que me va a dejar. Me voy a morir antes, me va a tener que ayudar... Tiene entre 28 y 29 años”, cerró, mientras los presentes le decían que disfrute de su relación antes de pensar ese tipo de cosas.