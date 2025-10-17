Margarita Páez, hija de Fito Páez y Romina Ricci, sigue demostrando es actriz, cantante y creadora. Ahora, la joven de 21 años suma un nuevo capítulo a su historia: el de emprendedora de moda sustentable.

En los últimos días, la artista sorprendió a sus seguidores al mostrar en sus redes sociales su nuevo proyecto en el centro cultural The Local Support, ubicado en Palermo, donde junto a un grupo de amigas comenzó a vender ropa de segunda mano.

Entre percheros repletos de prendas vintage, música en vivo y un ambiente relajado, Margarita Páez dejó ver su costado más fashionista y consciente, apostando por un consumo más responsable.

Margarita Páez en familia. Crédito: Instagram

“Ropa con historia, en buen estado y con amor”, escribió la hija de Fito en una de sus historias, mostrando parte de las piezas que forman parte de su nuevo emprendimiento. Con su estilo libre y bohemio, la joven busca promover la moda circular y el espíritu creativo, dos pilares que hoy marcan tendencia entre los jóvenes artistas.

LA OTRA FACETA DE MARGARITA PÁEZ

Reconocida por su participación en obras teatrales sobre la Calle Corrientes y por acompañar a su padre en diferentes proyectos musicales, Margarita combina su pasión por la actuación, la música y la estética en cada iniciativa. Con más de 70 mil seguidores en Instagram, se consolida como una figura en crecimiento dentro de la escena artística y cultural porteña.

Margarita Páez, la hija de Fito, lanzó su propio emprendimiento Crédito: Instagram

La venta de ropa pre-loved o de segunda mano se convirtió en una tendencia en auge dentro del universo de la moda, impulsada por la sostenibilidad y la búsqueda de autenticidad.