Desde su nacimiento, Martín Páez Roth convivió con la fama sin buscarla: ser hijo de Fito Páez y Cecilia Roth lo convirtió en una figura conocida desde que era bebé.

Sin embargo, lejos del brillo mediático que rodea a sus padres, eligió mantener un perfil bajísimo, construir su propio camino y trabajar siempre detrás de escena. Durante años se dedicó a manejar las redes sociales del músico, un rol clave dentro del universo artístico de Fito, pero ahora dio un paso más y comenzó a desarrollar su propia identidad profesional.

Fito Páez y Cecilia Roth en 2001, cuando todavia estaban en pareja (Foto: EFE)

En las últimas horas, se conoció públicamente a qué se dedica hoy el hijo de Fito y Cecilia, y la noticia sorprendió incluso a quienes lo seguían desde hace tiempo. La información fue revelada por Fernanda Iglesias en Tarde o Temprano, el ciclo vespertino que conduce María Belén Ludueña en eltrece. Allí, la periodista confirmó que Martín, actualmente de 26 años, fundó su propia empresa en la Argentina, consolidando así un emprendimiento independiente dentro del mundo del espectáculo.

El proyecto que lanzó el hijo de Fito Páez y Cecilia Roth y que pocos conocían. CRÉDITO: Arriba Argentinos.

“Martincito Páez Roth ya tiene 26 años y fundó una empresa en la Argentina”, anunció Iglesias en el estudio. Luego detalló que el proyecto se llama Páez Roth Entertainment, una firma dedicada a organizar fiestas itinerantes bajo el nombre Paladium.

EL PRESENTE DE MARTÍN PÁEZ ROTH

Martín nació en 1999 en Punta del Este, fruto de la relación entre dos de las figuras más influyentes de la escena artística nacional. Sin embargo, mantuvo desde siempre una vida discreta, alejado de los flashes y de las entrevistas.