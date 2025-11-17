Antes de siquiera dar su primer llanto al nacer Martín Páez era famoso, ya que era el bebé de Fito Páez y Cecilia Roth en el momento de mayor fama y éxtio artistico de sus dos papas, y ahora se supo de qué vive.
“Martincito Paez Roth ya tiene 26 años y fundó una empresa en la Argentina”, reveló Fernanda Iglesias.
Luego, la panelista de Tarde o Temprano contó de qué se trata Páez Roth Entertainment: “Organiza fiestas que se llaman Paladium”.
“No son en la calle Reconquista donde era Paladium, pero van circulando por distintas ciudades del país”, aclaró.
Cuándo y dónde será el próximo evento de Martín Páez
“Este viernes hay una que a la que voy a ir porque me encanta, porque es música de época. Fiesta retro”, confesó Fernanda Iglesias sobre el evento de Martín Páez.
“Él está en Los Ángeles acompañando a su papá que está grabando un disco en Los Ángeles”, comentó.
“Martín es como el CEO de esta empresa”, cerró.