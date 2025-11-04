Fito Páez vuelve a los escenarios con un nuevo espectáculo: Sale el Sol, un show que celebra los grandes himnos de su carrera e inaugura una nueva etapa artística.

La cita será el 19 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Preventa exclusiva BBVA Visa: desde el 6 de noviembre a las 13:00 hs 6 cuotas sin interés con tarjeta BBVA Visa

Venta general: desde el 7 de noviembre a las 13:00 hs , disponible para todos los medios de pago.

Entradas disponibles en el portal de Movistar Arena

Sale el Sol: una nueva etapa en la vida artística de Fito Páez

El Sale el Sol Tour 2026 marca el comienzo de una fase completamente nueva en la trayectoria de Fito Páez.

Este espectáculo fue concebido desde cero, con versiones inéditas de sus clásicos y una selección de canciones trabajadas con precisión artesanal.

Fito Páez nominado a los Latin Grammy® 2025

El artista suma dos nominaciones a los Latin Grammy® 2025, reafirmando su vigencia, creatividad y relevancia internacional.