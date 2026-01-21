La participación de Cecilia Roth en la serie biográfica de Moria Casán está dando que hablar, y no por el conocido talento de la ganadora del premio Oscar con Pedro Almodóvar, sino por su aparente falta de profesionalismo.

Por eso, la actriz explotó indignada cuando le comentaron que había llegado dos horas tarde al rodaje y señaló al productor que la acompañana por la calle para que responda, pero él se desentendió: “No podemos hablar”.

“Vos podés hablar”, exclamó Roth al hombre que la acompañaba del brazo.

Moria. Cecilia Roth in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2025 Por: Alina Schrwarcz / Netflix

Ahí, el muchacho se disculpó: “Pero yo no voy a hablar, aunque pueda”.

La bronca por la versión de que llega tarde al set

En ese momento, Cecilia solicitó al periodista de Intrusos: “Preguntale lo mismo a él”, en alusión a las llegadas tarde al set.

Marcela Tauro analizíó la bronca de Cecilia Roth con Netflix.

“Pero no voy a hablar”, insitió el productor.

Fue ahí que Roth le soltó la mano a su compañero, apuró el paso y enfureció: “No me provoques. Apagá la cámara”.

Cecilia Roth enojada con la prensa y la producción de Netflix.

“No se puede tener buena onda. Los códigos no los tenés”, cerró Cecilia Roth con cara de bronca.

Qué pasa con Cecilia Roth en la serie de Moria Casán

Para Marcela Tauro fue evidente que desde Netflix “dejaron expuesta” a Cecilia Roth “para que se vea cómo se enoja fácil” al hacerla caminar por la vía pública y ante las cámaras.

Moria. (L to R) Sebastian Rosso as Alberto Olmedo, Sofia Gala as Moria, Hernan Jimenez as Jorge Porcel, Micaela Riera as Susana Gimenez in Moria. Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025

Además, Daniel Ambrosini precisó que el malestar del director es porque Cecilia Roth no logra transmitir el espíritu de Moria Casán con la misma fidelidad que ya lo lograron Sofía Gala y Griselda Siciliani.

“La falla sería de estética, vestuario, imagen y vestuario”, ya que “no da con las facciones”, y que la forma de rodar de Cecilia Roth no es la misma que tiene, Javier Van de Couter, quien haría una docuserie “experimental”.