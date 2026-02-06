Con un estilo under que acompañó con un look rebelde de lentes de sol, torso desnudo y las lolas apenas tapadas por unas cintas aisladoras negras en forma de cruz y tiradores al tono.
Erotismo, sensualidad y mucho rock fueron los condimentos de una noche a pura complicidad entre Sofía y Fito, quienes enfrentan rumores de embarazo.
A través de un romántico y poético posteo, el rosarino halagó a su amor: ¡Explotó Niceto! Hay una nueva Buenos Aires salvaje, under y sofisticada. Volvió Baires a ser ese laboratorio dislocado de siempre! Qué alegría, la rabia, el amor, la música y las palabras tan vibrantes otra vez!“.
Sofía Gala y Fito Páez compartieron el escenario de Niceto.
Y para despejar las dudas, Sofía se acercó al rincón donde estaba Fito para confirmar que están enamorados con un tremendo chape.
Sofía Gala y Fito Páez compartieron el escenario de Niceto, segunda parte. (Video: @fitopaezmusica)
Las fotos exclusivas de Sofía Gala y Fito Páez con Fea en Niceto