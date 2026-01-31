Desde hace años, Moria Casán reside en una zona residencial conocida por sus amplios terrenos, calles arboladas y un perfil de alto poder adquisitivo. Allí levantó una mansión de alrededor de 300 metros cuadrados donde el diseño, el arte y la naturaleza conviven como parte esencial de su día a día.

La casa no responde a los cánones tradicionales de decoración minimalista ni a las paletas neutras que suelen dominar en las revistas de arquitectura. Por el contrario, cada ambiente refleja una fuerte impronta personal.

Paredes enteladas, estampados audaces, muebles de colores intensos y combinaciones poco convencionales construyen un espacio ecléctico, vibrante y con identidad propia, digno de Moria Casán.

A diferencia de muchas residencias de figuras públicas pensadas como refugios de fin de semana, la propiedad de Moria funciona como su hogar permanente. Es un espacio vivido, recorrido a diario, donde cada rincón tiene una función concreta y una carga estética que no está puesta solo para ser observada, sino para formar parte de su rutina.

Así es la mansión de Moria Casán: pileta, obras de arte y mucho verde | Créditos: CLARÍN

ASÍ ES LA CASA DE MORIA CASÁN

La mansión se extiende sobre un terreno cercano a los 1.000 metros cuadrados, rodeado de árboles y vegetación que aportan privacidad y una sensación constante de contacto con la naturaleza. El ingreso, marcado por un portal amplio, genera una separación clara entre la vida pública y un universo íntimo, resguardado del movimiento urbano.

Así es la mansión de Moria Casán: pileta, obras de arte y mucho verde | Créditos: CLARÍN

En el exterior, la piscina se convierte en uno de los grandes protagonistas, especialmente durante los meses de calor. El jardín que la rodea combina plantas, flores y sectores de sombra natural, transformándose en una verdadera extensión de la casa.

Así es la mansión de Moria Casán: pileta, obras de arte y mucho verde | Créditos: CLARÍN

Puertas adentro, el arte ocupa un lugar central y permanente. No se trata de piezas aisladas como decoración ocasional, sino de una colección que atraviesa todos los ambientes. Pinturas, esculturas y obras contemporáneas conviven con los espacios de uso diario, integrándose a la vida doméstica de manera natural.

El living, uno de los sectores más amplios y luminosos, se destaca por sus grandes ventanales que permiten el ingreso de luz durante gran parte del día.