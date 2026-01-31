Desde hace años, Moria Casán reside en una zona residencial conocida por sus amplios terrenos, calles arboladas y un perfil de alto poder adquisitivo. Allí levantó una mansión de alrededor de 300 metros cuadrados donde el diseño, el arte y la naturaleza conviven como parte esencial de su día a día.
La casa no responde a los cánones tradicionales de decoración minimalista ni a las paletas neutras que suelen dominar en las revistas de arquitectura. Por el contrario, cada ambiente refleja una fuerte impronta personal.
Paredes enteladas, estampados audaces, muebles de colores intensos y combinaciones poco convencionales construyen un espacio ecléctico, vibrante y con identidad propia, digno de Moria Casán.
A diferencia de muchas residencias de figuras públicas pensadas como refugios de fin de semana, la propiedad de Moria funciona como su hogar permanente. Es un espacio vivido, recorrido a diario, donde cada rincón tiene una función concreta y una carga estética que no está puesta solo para ser observada, sino para formar parte de su rutina.
ASÍ ES LA CASA DE MORIA CASÁN
La mansión se extiende sobre un terreno cercano a los 1.000 metros cuadrados, rodeado de árboles y vegetación que aportan privacidad y una sensación constante de contacto con la naturaleza. El ingreso, marcado por un portal amplio, genera una separación clara entre la vida pública y un universo íntimo, resguardado del movimiento urbano.
En el exterior, la piscina se convierte en uno de los grandes protagonistas, especialmente durante los meses de calor. El jardín que la rodea combina plantas, flores y sectores de sombra natural, transformándose en una verdadera extensión de la casa.
Puertas adentro, el arte ocupa un lugar central y permanente. No se trata de piezas aisladas como decoración ocasional, sino de una colección que atraviesa todos los ambientes. Pinturas, esculturas y obras contemporáneas conviven con los espacios de uso diario, integrándose a la vida doméstica de manera natural.
El living, uno de los sectores más amplios y luminosos, se destaca por sus grandes ventanales que permiten el ingreso de luz durante gran parte del día.