El profesionalismo de Cecilia Roth quedó en tela de juicio esta semana, cuando explotaron los rumores de malestar de la producción de la serie biográfica de Moria Casán con la actriz que la interpreta.

Ante las primeras versiones, la One había desdramatizado el asunto al admitir que alguna vez Roth habría llegado tarde al rodaje, pero ante la bronca de la exchica Almodovar ahora Moria la encaró y contó la charla en su programa.

“Ayer (jueves) estuve con la Roth porque era su último día de grabación, era el segundo mío, y la verdad que está fascinada", arrancó en La Mañana con Moria.

Moria Casán contó los detalles de su cara a cara con Cecilia Roth.

“Ella siempre me dijo, creo que siempre al hacerte necesité ser vos. Está teniendo como un personaje que ella está metiéndoselo adentro".

Y reveló la confesión que le hizo Roth: “Yo necesitaría tener parte de tu personalidad para solucionar cosas de mi vida”.

Moria analizó el desafío de interpretarla

“Obvio que habitarme a mí no es una caricatura. Cuando se llama a las actrices no es para que me hagan una imitación, para eso están los imitadores que son sensacionales".

Moria Casán impactada con El Tirri en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

“Acá son actrices que me van a a interpelar a su manera con lo que ellas quieren llegar a mi alma. Porque ser Moria no es usar flequillo y decir mi amor. Es mucho más por la vida que tengo, por la política, las circunstancias en el mundo, el cine y la tele...“, siguió.

Las escenas de Moria que le sacaron a Roth

Cuando Gustavo Méndez blanqueó que a él también le llegó la información de que a Cecilia “le costaban ciertas partes de los guiones” o “llegar tarde”, Moria se quedó en silencio con cara de circunstancia, hasta que el panelista remató: “Le habrían sacado escenas”.

Cecilia Roth enojada con la prensa y la producción de Netflix.

A lo que Moria respondió textual, luego de referirse a los días que pasó presa en Paraguay: “Lo que pasa es que a medida que van haciendo la serie es tan mágica que hay necesidad de incorporación”.