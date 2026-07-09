Jimena Barón volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: convertir un momento familiar en contenido viral. La artista compartió en sus redes un video de la sorpresa que le preparó a Morrison, su hijo mayor, a quien todos conocen como Momo, para anunciarle que juntos viajarán a Disney. La grabación, cargada de humor y torpezas actuadas, se volvió tendencia en cuestión de horas.

En las imágenes se la ve a punto de grabar un supuesto agradecimiento a una aerolínea de nombre inventado. “Grabamos acá lo de la aerolínea porque se nos va el sol”, se escucha decir al comienzo del clip, mientras intenta, entre risas, pronunciar correctamente el nombre ficticio “Figga citah”.

Captura del video que Jimena Barón compartió en su cuenta de Instagram, donde bromea con el nombre de la supuesta aerolínea antes de revelarle a Momo el verdadero destino del viaje. Fuente: Instagram @jmena.

El trabalenguas se repite varias veces y es, justamente, lo que le da al video su costado más gracioso: nadie logra decir bien el nombre de la aerolínea que “regaló” los pasajes.

MOMO Y LA REACCIÓN QUE ENAMORÓ A LOS SEGUIDORES

Después de varios intentos fallidos por agradecerle correctamente a la aerolínea inventada, con frases como “muchas gracias a Figacita por los vuelos aéreos para seguir alentando a la selección”, el video da un giro. La cámara se da vuelta y ahí aparece el verdadero anuncio: “Nos vamos a Disney”, dice la cantante, y el clip cierra con la palabra “Orlando” flotando en pantalla como si fuera el destino soñado.

El video viral de Jimena Barón agradeciéndole, entre risas, a una aerolínea inventada, previo a sorprender a su hijo Momo con la noticia del viaje a Disney. Fuente: Instagram @jmena.

Este tipo de sorpresas no son nuevas en la familia. Según registros de viajes anteriores, la pareja conformada por la cantante y Matías Palleiro ya había organizado con anterioridad otra sorpresa similar para llevar a Momo a Disney sin que él lo supiera de antemano. La dinámica de “revelación filmada” se convirtió en un sello de la familia, que suele documentar estos momentos para sus seguidores.

POR QUÉ EL VIAJE A DISNEY GENERÓ TANTA REPERCUSIÓN

El anuncio llega en un contexto particular. En las últimas semanas, la cantante había sido blanco de críticas en redes por viajar a Estados Unidos junto a Palleiro y su hijo menor, Arturo, para seguir de cerca el Mundial 2026, mientras Momo debía quedarse en Buenos Aires cumpliendo con sus obligaciones escolares. Frente a los cuestionamientos, Jimena había explicado públicamente que su hijo mayor ya cursa el secundario y tiene responsabilidades académicas que no podía dejar de lado.

Matías Palleiro, Momo, Jimena Barón y el pequeño Arturo, todos juntos en el momento de la sorpresa por el viaje a Disney. Fuente: Instagram @jmena.

Ese trasfondo hizo que la sorpresa del viaje a Disney tuviera un impacto emocional todavía mayor entre los seguidores de la artista. Los comentarios en la publicación se llenaron de mensajes destacando la complicidad entre madre e hijo y la creatividad de la puesta en escena, en la que el verdadero protagonista terminó siendo el momento de la revelación más que el destino en sí.