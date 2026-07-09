La obra que marcó a varias generaciones regresa a escena en julio con funciones especiales en Buenos Aires. “El Salpicón” recupera el universo de juego, música e imaginación creado por Hugo Midón y Carlos Gianni, con una nueva puesta pensada para chicos y grandes.

Estrenado originalmente en 1995, el musical infantil vuelve al escenario para reencontrarse con el público y celebrar una forma de hacer teatro donde la fantasía, el humor y la emoción son protagonistas. La propuesta tendrá funciones durante las vacaciones de invierno en Nun Teatro Bar.

El Salpicón, el clásico infantil de Hugo Midón y Carlos Gianni, vuelve al teatro (Foto: Prensa).

La obra invita a recorrer distintas situaciones a través de cuatro intérpretes que construyen personajes dentro de un mundo donde lo cotidiano puede transformarse en algo inesperado. Con canciones, escenas lúdicas y una mirada sensible sobre la infancia, “El Salpicón” propone volver al juego como una manera de imaginar y descubrir nuevas formas de ver la realidad.

El regreso de un clásico de Hugo Midón y Carlos Gianni

La dupla formada por Hugo Midón y Carlos Gianni es una de las más importantes de la historia del teatro infantil argentino. Sus musicales se caracterizaron por combinar entretenimiento con temas vinculados a los vínculos, la comunidad, los derechos y la mirada sobre el mundo desde la perspectiva de las infancias.

En esta nueva versión, “El Salpicón” busca mantener vigente ese espíritu que convirtió a sus obras en clásicos: un teatro que no subestima a los chicos y que también interpela a los adultos.

El Salpicón, el clásico infantil de Hugo Midón y Carlos Gianni, vuelve al teatro (Foto: Prensa).

La puesta cuenta con las actuaciones de Victoria Baldomir, Guido Botto Fiora, Camila Das Neves y Julia Morgado, bajo la dirección de Victoria Baldomir y Sabrina Zelaschi. La dirección musical está a cargo de Carlos Gianni, con coreografía de Constanza Feldman, escenografía y vestuario de Melina Benítez, iluminación de Diego Becker y diseño gráfico de Bianca Montelpare.

Cuándo y dónde ver “El Salpicón”

El musical infantil tendrá funciones especiales durante las vacaciones de invierno:

Viernes 10 de julio a las 16 hs.

Martes 21 y 28 de julio a las 16 hs.

Viernes 24 y 31 de julio a las 17.30 hs.

Sábados 25 de julio y 1 de agosto a las 17.30 hs.

Las entradas están disponibles a través de Alternativa Teatral.