El multipremiado escritor, director e intérprete Patricio Abadi, una de las figuras más destacadas de la dramaturgia contemporánea argentina, presenta “Lenguajes del adiós” en la sala Luisa Vehil del Teatro Nacional Cervantes, de jueves a domingo a las 18 horas hasta el 9 de agosto inclusive.

Escrita, dirigida e interpretada por el propio Abadi, la obra propone un viaje profundamente personal que reconstruye la última etapa de vida de su madre a través de una puesta escénica que combina teatro, material audiovisual y elementos performáticos.

Patricio Abadi

De la experiencia personal a la escena

“Lenguajes del adiós” surge a partir de archivos familiares recuperados y digitalizados durante la pandemia. Fotografías, videos, música, relatos y monólogos se convierten en herramientas narrativas para reconstruir el vínculo entre madre e hijo, generando una experiencia teatral cargada de sensibilidad y emoción.

La propuesta se apoya en un dispositivo audiovisual en escena que dialoga constantemente con la ficción, creando un lenguaje híbrido que invita al espectador a reflexionar sobre la memoria, los afectos y las pérdidas.

Un destacado equipo artístico

La obra cuenta con la coreografía y diseño de movimiento de Jazmín Titiunik, la colaboración artística de Gaspar Carvajal, la asesoría artística de Daniela Colucci, el diseño audiovisual y mapping de Demián Ledesma Becerra, el diseño de iluminación de Ricardo Sica, el vestuario de Martina Nosetto y la escenografía de Rodrigo González Garillo.

Patricio Abadi

Una obra sobre el dolor, la ternura y la transformación

Lejos de centrarse únicamente en la pérdida, la pieza encuentra espacios para el humor, la ternura y la celebración de los vínculos. En un encuentro cercano con el público, Abadi explora cómo el arte, la memoria y los hijos pueden convertirse en caminos posibles para transformar el dolor y resignificar la propia historia.

Con una narrativa profundamente humana, “Lenguajes del adiós” invita a reflexionar sobre las despedidas y las distintas formas de construir sentido frente a la ausencia.

Entradas para “Lenguajes del adiós”

Funciones: de jueves a domingo, a las 18 horas, hasta el 9 de agosto.

Lugar: Sala Luisa Vehil, Teatro Nacional Cervantes (Av. Libertad 815, Ciudad de Buenos Aires).

Entradas: $20.000.

Las localidades pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral o en la boletería del Teatro Nacional Cervantes, abierta de miércoles a domingos de 10 a 21 horas.