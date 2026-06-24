Las duras declaraciones de Jimena Campisi (38) contra Tomás Costantini (45) enfurecieron al empresario, quien salió a cruzar a la madre de Milo (15) desde Miami para contar la verdad sobre su nula relación con su hijo en común.

“Hace seis años que no lo veo”, admitió el hijo de Eduardo y Teresa Costantini. Luego explicó los motivos de la distancia y aseguró que siempre existieron obstáculos para mantener el vínculo. “La madre nunca quiso que hubiera mucho contacto”, sostuvo.

En ese sentido, relató que en una oportunidad viajó a Buenos Aires e intentó acercarse personalmente. “Fui a verlo, lo pasé a buscar por el colegio para poder saludarlo”, recordó.

Tomás Costantini y Jimena Campisi

Además, rechazó las críticas sobre una supuesta falta de iniciativa de su parte y afirmó que siempre intentó estar presente. “No hago la plancha”, remarcó. Sin embargo, aseguró que aquel encuentro no terminó como esperaba: “Cuando fui al colegio, que fui de prepo, tuve una mala respuesta”.

Además, contó que durante el proceso de revinculación recibió indicaciones precisas de la profesional que acompañaba el caso. “La psicóloga me dijo que no lo llamara de prepo, que no apurara el proceso de vincularme y que no apareciera en lugares si él no sabía que yo iba a estar”, explicó.

En ese sentido, aseguró que respeta los tiempos de su hijo y que está dispuesto a hacer cualquier esfuerzo para reencontrarse con él. “Si Milo me dice ‘vení mañana a verme’, me tomo un avión mañana”, afirmó.

Luego remarcó que solo necesita que el encuentro sea acordado previamente. “Que Jimena me confirme que lo voy a ver en un lugar, sentado y tranquilo, y yo voy”, sostuvo, dejando en claro su voluntad de reconstruir el vínculo.

Por qué Tomás Costantini no puede transferir plata de la cuota alimentaria

En otro tramo de la entrevista, Tomás Costantini aseguró que el principal obstáculo para reconstruir el vínculo con su hijo no es judicial, sino emocional. “No es que tenga un impedimento legal. Tengo un impedimento psicológico”, expresó.

Además, sostuvo que Milo creció escuchando una sola versión de la historia familiar. “Tiene otros conceptos. No tiene los conceptos que yo le puedo transmitir, porque tiene una sola voz, no tiene las dos voces”, reflexionó.

Convencido de que la situación sería diferente si existiera un contacto más fluido entre ambos, agregó: “Si no, estaría hablando conmigo y yo tratando de llevarlo al Mundial”.

Por último, Costantini aclaró una de las dudas que surgieron en torno al pago de la manutención de Milo. Explicó que, anteriormente, era su madre, Teresa, quien realizaba las transferencias a Jimena Campisi, mientras que actualmente esa tarea está a cargo de su padre, Eduardo.

“Es porque no tengo cuenta bancaria en Argentina”, explicó, despejando las especulaciones sobre el cambio en la modalidad de los pagos.