Durante el Día del Padre, Candela Ruggeri compartió con sus seguidores el especial regalo que eligió para homenajear a su papá, Oscar Ruggeri, en una fecha tan significativa.
A través de sus cuentas de Instagram y TikTok, la influencer mostró el obsequio que seleccionó para llevarle durante su estadía en el Mundial, un detalle pensado para celebrar el vínculo que los une y crear un recuerdo duradero.
EL ESPECIAL REGALO DE CANDE RUGGERI A OSCAR EN EL DÍA DEL PADRE
La elección de Cande volvió a poner en primer plano una tendencia que gana cada vez más espacio en las fechas especiales: los regalos con significado. Más allá del valor material, muchos consumidores buscan piezas capaces de representar historias, emociones y momentos compartidos.
En este contexto, la influencer optó por una joya de Pandora, una marca que apuesta por diseños inspirados en los recuerdos personales y las conexiones afectivas.
Según mostró en sus redes, la intención fue encontrar un regalo que pudiera acompañar a Oscar Ruggeri más allá de la celebración puntual del Día del Padre.
La búsqueda de obsequios con valor emocional se consolidó como una de las principales tendencias de consumo de los últimos años.
Joyas, accesorios personalizados y piezas inspiradas en experiencias familiares aparecen entre las opciones más elegidas para homenajear a padres, madres y seres queridos.
Las publicaciones de Cande Ruggeri generaron repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron el gesto y la importancia de elegir regalos que simbolicen el cariño y la historia compartida.
De esta manera, el presente elegido para Oscar Ruggeri se transformó en un ejemplo de una tendencia cada vez más fuerte: celebrar los vínculos a través de objetos que cuentan historias y conservan recuerdos para toda la vida.