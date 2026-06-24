Durante el Día del Padre, Candela Ruggeri compartió con sus seguidores el especial regalo que eligió para homenajear a su papá, Oscar Ruggeri, en una fecha tan significativa.

A través de sus cuentas de Instagram y TikTok, la influencer mostró el obsequio que seleccionó para llevarle durante su estadía en el Mundial, un detalle pensado para celebrar el vínculo que los une y crear un recuerdo duradero.

EL ESPECIAL REGALO DE CANDE RUGGERI A OSCAR EN EL DÍA DEL PADRE

La elección de Cande volvió a poner en primer plano una tendencia que gana cada vez más espacio en las fechas especiales: los regalos con significado. Más allá del valor material, muchos consumidores buscan piezas capaces de representar historias, emociones y momentos compartidos.

En este contexto, la influencer optó por una joya de Pandora, una marca que apuesta por diseños inspirados en los recuerdos personales y las conexiones afectivas.

Según mostró en sus redes, la intención fue encontrar un regalo que pudiera acompañar a Oscar Ruggeri más allá de la celebración puntual del Día del Padre.

Foto: captura de video de Instagram

La búsqueda de obsequios con valor emocional se consolidó como una de las principales tendencias de consumo de los últimos años.

Joyas, accesorios personalizados y piezas inspiradas en experiencias familiares aparecen entre las opciones más elegidas para homenajear a padres, madres y seres queridos.

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Las publicaciones de Cande Ruggeri generaron repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron el gesto y la importancia de elegir regalos que simbolicen el cariño y la historia compartida.

De esta manera, el presente elegido para Oscar Ruggeri se transformó en un ejemplo de una tendencia cada vez más fuerte: celebrar los vínculos a través de objetos que cuentan historias y conservan recuerdos para toda la vida.