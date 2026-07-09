Una vez más, Pampita dejó en claro por qué es una de las máximas referentes de la moda en la Argentina. En la previa de un nuevo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026, la modelo compartió postales desde uno de los palcos del estadio y sorprendió con un estilismo inspirado en los colores nacionales.

La pieza central del outfit fue un body celeste y blanco que evocó la clásica camiseta de la Albiceleste, aunque con un diseño moderno. La prenda se destacó por su espalda descubierta con delicadas tiras cruzadas, un detalle que aportó un aire sofisticado y sensual.

UN ESTILISMO ELEGANTE QUE ENAMORÓ A SUS SEGUIDORES

Para completar el conjunto, Pampita eligió un pantalón blanco de tiro alto y corte sastrero, una combinación que equilibró el espíritu deportivo con un toque elegante y urbano.

Pampita impactó con un look inspirado en la Selección Argentina y marcó tendencia en las redes. Crédito: Instagram

En cuanto a los accesorios, mantuvo su estilo minimalista con un brazalete metálico plateado, mientras que llevó el cabello suelto, peinado con ondas naturales, una de sus marcas registradas.

Las imágenes no tardaron en multiplicarse en las redes sociales, donde sus seguidores destacaron tanto la elección del look como la original forma de reinterpretar los colores de la bandera argentina en una propuesta moderna.