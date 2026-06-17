Jimena Barón no se quiso perder ni un minuto de la fiesta mundialista. La actriz y cantante emprendió viaje hacia el Mundial 2026 junto a su pareja, Matías Palleiro, y el pequeño Arturo, el hijo que tienen en común.

Las imágenes que compartió la cantante en su cuenta oficial de Instagram muestran a la familia completamente emocionada dentro del avión rumbo al Mundial de fútbol.

Jimena Barón y Matías Palleiro rumbo al Mundial, con el pequeño Arturo en brazos Por: Instagram

En una de las fotos, los tres posan juntos sonrientes: ella con la camiseta de la Selección Argentina puesta y el bebé en brazos, con un rosario celeste y blanco colgado en su muñeco, como un guiño a la fe albiceleste.

En la segunda postal, Jimena y Matías se dan un romántico beso mientras Arturo, con su muñeco en mano, mira directo a cámara con una expresión que robó todos los corazones

EL MENSAJE DE JIMENA BARÓN: “QUÉ LINDO SER ARGENTINO”

Junto a las fotos, Barón escribió un mensaje cargado de emoción y orgullo: “Allá vamos! Que lindo ser Argentino!!!”, acompañado de una cadena de banderas argentinas.

Y para calmar a los fanáticos que la siguen de cerca, aclaró que Morrison, su hijo mayor que tuvo con Daniel Osvaldo, se sumará al viaje en los próximos días: “Momo viene en unos días, tranquilos”, escribió.

Jimena Barón y Matías Palleiro rumbo al Mundial, con el pequeño Arturo en brazos Por: Instagram

El Mundial 2026 se convierte así en la primera gran aventura internacional de Arturo, el bebé de la pareja, que ya viajó con la camiseta celeste y blanca bien puesta y el fervor argentino en el alma.