Jimena Barón no se quiso perder ni un minuto de la fiesta mundialista. La actriz y cantante emprendió viaje hacia el Mundial 2026 junto a su pareja, Matías Palleiro, y el pequeño Arturo, el hijo que tienen en común.
Las imágenes que compartió la cantante en su cuenta oficial de Instagram muestran a la familia completamente emocionada dentro del avión rumbo al Mundial de fútbol.
En una de las fotos, los tres posan juntos sonrientes: ella con la camiseta de la Selección Argentina puesta y el bebé en brazos, con un rosario celeste y blanco colgado en su muñeco, como un guiño a la fe albiceleste.
En la segunda postal, Jimena y Matías se dan un romántico beso mientras Arturo, con su muñeco en mano, mira directo a cámara con una expresión que robó todos los corazones
EL MENSAJE DE JIMENA BARÓN: “QUÉ LINDO SER ARGENTINO”
Junto a las fotos, Barón escribió un mensaje cargado de emoción y orgullo: “Allá vamos! Que lindo ser Argentino!!!”, acompañado de una cadena de banderas argentinas.
Y para calmar a los fanáticos que la siguen de cerca, aclaró que Morrison, su hijo mayor que tuvo con Daniel Osvaldo, se sumará al viaje en los próximos días: “Momo viene en unos días, tranquilos”, escribió.
El Mundial 2026 se convierte así en la primera gran aventura internacional de Arturo, el bebé de la pareja, que ya viajó con la camiseta celeste y blanca bien puesta y el fervor argentino en el alma.