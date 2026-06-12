A horas de que Arturo, su segundo hijo, cumpla su primer año de vida, Jimena Barón recurrió a su cuenta de Instagram para abrir su corazón con una emotiva carta.

La artista, que también es mamá de Morrison “Momo” Osvaldo, rememoró los detalles más íntimos del día en que nació el pequeño, fruto de su relación con Matías Palleiro.

Con una tierna postal que muestra el tramo final de su embarazo, la autora de La Cobra describió el minuto a minuto de un momento que, según sus propias palabras, le cambió la vida para siempre.

“Hoy hace un año amanecí muy molesta, me duché y de 38 semanas te dije: ‘Gordo, hasta acá llegamos... estamos re incómodos, venite mi amor’”, comenzó relatando Jimena, dejando en evidencia la fuerte conexión que la unió a su bebé desde el primer instante.

Jimena Barón le dedicó un tierno posteo a su segundo hijo (Foto: Instagram/@jmena).

Lo que siguió fue un proceso intenso pero soñado. La actriz reveló que eligió atravesar el nacimiento de una manera muy particular, conectando al máximo con su cuerpo y su hijo: “Me diste un parto precioso, nos dimos, sin anestesia ni pinchazos ni nada. Sintiéndonos segundo a segundo el uno al otro. Me diste el segundo mejor momento de mi vida”, confesó emocionada.

Jimena Barón recordó su segundo embarazo a un año del nacimiento de Arturo (Foto: Instagram/@jmena).

LA SENSIBILIDAD DE JIMENA BARÓN A UN AÑO DE SER MAMÁ

Fiel a su estilo transparente, Jimena Barón no ocultó la enorme sensibilidad que la atraviesa en esta fecha tan especial. “Ando llorando desde ayer, por supuesto, porque al igual que con tu hermano, me desespera pensar que nunca van a poder ser yo y sentir realmente cuánto los amo”, expresó a corazón abierto.

Jimena Barón recordó su segundo embarazo a un año del nacimiento de Arturo (Foto: Instagram/@jmena).

Para cerrar su publicación, Jimena le dedicó unas palabras finales que sintetizan su devoción por la maternidad: “Gracias hijo por hacerme tu mamá. Siempre vamos a estar juntos, porque ya fuimos uno. Te amo. Siempre”.

Jimena Barón recordó su segundo embarazo a un año del nacimiento de Arturo (Foto: Instagram/@jmena).

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