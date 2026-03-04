Lowrdez Fernández, Lissa Vera, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi fueron al programa de Moria Casán para promocionar los shows de Bandana, el 6 y 7 de marzo en el mítico Teatro Gran Rex, y terminaron hablando de todo.

Pese a la fiesta que se vivió en el estudio con las artistas presentes, La One les hizo una contundente pregunta a las cantantes sobre Lowrdez, a cinco meses y medio del delicado episodio de violencia de género que vivió con su exnovio, hoy detenido.

Bandana habló del miedo que sintieron por Lowrdez Fernández: “Estábamos asustadas” (captura de eltrece)

La fuerte pregunta de Moria Casán a Bandana sobre Lowrdez Fernández

MORIA CASÁN: -¿Alguna vez temieron por la vida de la señora? (señala a Lowrdez).

LISSA VERA: -Sí.

VIRGINIA DA CUNHA: -Sí.

LISSA VERA: -Si no, no hubiera pasado todo lo que pasó. No me habría movido de mi casa ni hubiese hecho todo el quilombo que hice. Estaba preocupada.

MORIA CASÁN: -No hiciste quilombo, estaban asustadas. Y ustedes también.

VALERIA GASTALDI: -Sí.

VIRGINIA DA CUNHA: -Ella fue la primera que recibió un audio, que yo escuché y dije: “Esto no está bien”. Y empezamos a actuar en cadena.

VALERIA GASTALDI: -Vir y yo estábamos en modo silencioso, pero desde antes veníamos con todo. Apretando los botones que había que apretar a tiempo.

VIRGINIA DA CUNHA: -Ahora, a celebrar más que nunca.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.