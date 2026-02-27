La espera terminó: Bandana regresa al escenario para celebrar sus 25 años de historia con dos conciertos que prometen ser una verdadera fiesta para el corazón de sus fans.

El reencuentro será el viernes 6 y sábado 7 de marzo en el mítico Teatro Gran Rex, con entradas ya agotadas para la primera función y una segunda fecha recién anunciada.

Las integrantes originales, Lourdes, Lissa, Valeria y Virginia, prepararon un espectáculo pensado desde cero para este aniversario tan especial. “Este año cumplimos 25 años desde que nuestras vidas cambiaron para siempre. Desde aquel casting en Popstars, pasando por los discos, los estadios llenos, el Gran Rex, la película, las giras y todos los sueños que vivimos juntas”, expresaron emocionadas.

Foto: prensa Bandana

Un reencuentro que atraviesa generaciones

El show no será solo un repaso de grandes éxitos: Bandana promete una experiencia única, cargada de emoción y con la energía que marcó a toda una generación.

“Sentimos que era el momento de volver a encontrarnos. Preparamos un show único, creado desde cero para este aniversario. Esta no es solo una presentación: es una ceremonia, un abrazo gigante entre nosotras y toda una generación que creció con nuestra música”, contaron las artistas.

La banda también destacó el fenómeno de ver a sus fans de siempre compartir la música con sus hijos e hijas: “Compartir este escenario con dos generaciones es un regalo que no imaginábamos”.

Hits renovados, invitados sorpresa y mucha emoción

El espectáculo incluirá nuevas versiones de clásicos como “Guapas”, “Maldita Noche” y “Llega la Noche”, reinventados con un sonido actual pero fiel a la esencia de Bandana.

Además, habrá visuales de última generación, coreografías icónicas y una banda en vivo de primer nivel.

La noche estará llena de momentos especiales, artistas invitados y sorpresas que las Bandana guardan bajo siete llaves. “Queremos que esas noches sean irrepetibles, emotivas, poderosas y llenas de nostalgia y futuro al mismo tiempo. Este reencuentro es único, mágico y súper especial”, aseguraron.

Foto: prensa Bandana

Una celebración para toda la familia Bandana

Las entradas para la primera función volaron y la expectativa por la segunda fecha es enorme. “Queremos celebrarlo junto a ustedes, como la familia que construimos a lo largo de estos 25 años. Gracias por acompañarnos siempre. Nos vemos en el escenario”, cerraron las Bandana en un mensaje directo a sus seguidores.

Bandana 25 Años no es solo un concierto: es un viaje en el tiempo, una fiesta de emociones y un homenaje a la música pop argentina que marcó a más de una generación.