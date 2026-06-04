A cinco meses de su separación de Luciano Castro, Griselda Siciliani atraviesa una etapa de cambios y nuevos proyectos laborales. Mientras mantiene un perfil más bajo lejos de las polémicas, un inesperado gesto de su expareja volvió a ponerlos en el centro de la escena.

Lejos de los rumores y enfocada en sus propios desafíos, la actriz compartió a mediados de mayo una publicación muy especial en Instagram. En las imágenes se la ve posando junto a un afiche de Envidiosa, mientras repasaba algunos de los momentos más recordados de Vicky, su personaje en la exitosa serie: “Cuando me encuentro con Vicky por la ciudad”, escribió Siciliani junto a las fotos, en un posteo cargado de nostalgia y celebración por el camino recorrido.

Sin embargo, semanas después, un detalle llamó poderosamente la atención de los usuarios más observadores. Entre los más de 100 mil “me gusta” que recibió la publicación apareció el de Luciano Castro.

Foto: Instagram (@pochidegossipeame)

La encargada de detectar el movimiento fue Pochi de la cuenta de Instagram @pochidegossipeame (y panelista de Puro Show, el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece), quien compartió una captura en sus redes y alimentó las especulaciones sobre el vínculo entre los actores.

“¡El like de Lucho a Griselda! Me cuentan que habría empezado a seguir a la hija de ella y que continúa siguiendo a toda su familia. Para mí debe querer recuperarla... ¿Ella habrá dado vuelta definitivamente la página?”, escribió Pochi sobre el posteo.

Como era de esperarse, la observación generó una catarata de comentarios y abrió el debate entre los seguidores, que rápidamente comenzaron a preguntarse si el actor está buscando una nueva oportunidad con Siciliani o si se trata simplemente de una buena relación después de la ruptura.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SABRINA ROJAS COMPARÓ A JOSÉ CHATRUC CON LUCIANO CASTRO Y DISPARÓ UNA FRASE EXPLOSIVA: “POR FIN”

En diálogo con Ángel de Brito en Bondi Live, Sabrina Rojas recordó una reunión que organizaron junto a Natalie Weber y Martín Salwe para celebrar este nuevo desafío laboral -encuentro que se realizó en la casa de su flamante novio José “Pepe” Chatruc- y dio que hablar con sus explosivas declaraciones.

“Comimos asado, no lo hizo Pepe, pero él cocina muy bien. Lo hizo una persona que contrató él, viste que él es muy espléndido”, comenzó diciendo Sabrina, destacando el estilo del exfutbolista como anfitrión.

Fue entonces cuando Sabrina fue un paso más allá y dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa a sus exparejas, Luciano Castro y El Tucu López: “Yo siempre estuve con novios que eran cero espléndidos, pero este es espléndido total, al fin”, lanzó sin filtro. Y cerró, despertando carcajaas en el estudio: “Por fin chu... la correcta”.

¡Ah, bueno!