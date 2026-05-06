Las gambetas de José Chatruc para eludir definiciones sobre su relación con Sabrina Rojas se acabaron luego de que la conductora de Pasó en América confirmara que son “novios”, y este miércoles Pepe confesó qué le dijo su hijo adolescente al respecto.

“Mi hijo mayor está muy orgulloso”, aseveró Pepe entre risas pícaras, dando a entender que hasta el chico de 17 años que juega en las inferiores de Racing cree que es un golazo que haya seducido a semejante mujer.

Y si bien Chatruc descartó que haya presentación familiar “por el momento”, aclaró en diálogo con Intrusos que Benicio “está contento”.

El romántico saludo de José Chatruc a Sabrina Rojas por su cumpleaños (Foto de Instagram)

Cómo enamoró Chatruc a Rojas

Al enumerar las jocosas críticas que recibe de parte de Sabrina, el emblema del Racing campeón de 2001 blanqueó que lo chicaneó por “lento” al encararla y que es “de madera” con la prensa.

Sabrina Rojas y José Chatruc, enamorados en la noche porteña (Foto: Movilpress).

De ahí que Paula Varela haya opinado que “son esas cosas que la enamoran después”, en alusión a la ingenuidad del exfutbolista.

Por eso, José Chatruc se permitió admitir su desconcierto frente a su noviazgo con Sabrina Rojas: “¡Nadie sabe qué la enamoró! ¡No me lo pregunten más porque no sé cómo hice!”.

“Responsabilidad afectiva mayor”.

Una vez que Sabrina se la jugó al decir que eran “novios”, José precisó: “Exclusividad ya había, porque se entiende que cuando estás bien con alguien no necesitas estar con otra persona”.

José Chatruc y Sabrina Rojas. (Foto: @rojassasi)

En tono de broma, Pepe luego contó: “La primera que le dijo te amo para mí fue ella, eh. No lo podía aguantar. No, no, fuimos los dos, pero medio en chiste. Arrancamos con te amo directo. A fondo. También como un juego. Después, nos llevamos bien, nos divertimos y te vas como enamorando”.

Por qué no quieren convivir

“Hace poco ella dijo que no quiere convivir más. Aparte tenemos, yo tengo tres hijos, ella tiene dos hijos. No vivimos cerca y está bueno que cada uno tenga su espacio y cuando nos encontremos sea para pasarla bien, para disfrutar. Eso hace que te lleves mejor porque vas con una ilusión a cada salida, extrañás”, cerró Pepe Chatruc sobre Sabrina Rojas.