La salud de Luis Brandoni está mejor de lo que se temió en un principio, cuando se conoció la noticia se había caído en la casa tras un cuadro de ACV, pero que ahora los médicos confirmaron en base a los estudios pertinentes que no fue tal.

Carlos Rottemberg, el productor de ¿Quién es quién?, la obra que Beto protagoniza con Soledad Silveyra explicó que Beto “está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa”.

El empresario teatral admitió que el cuadro de Brandoni “exige unos días para su evaluación y recuperación en el Sanatorio Güemes”.

Luis Brandoni y Soledad Silveyra (Foto: Movilpress)

De todas formas, la obra que se presenta en el teatro Liceo estaba suspendida desde el viernes, ya que en ese momento fue Solita quien tenía una dolencia que le impedía salir a escena.

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“No es un ACV como se creyó en un principio, sino un hematoma producto del propio golpe”, detalló Rottemberg la secuencia del infortunio.

Carlos Rottemberg y Karina Pérez Moretto (Foto: Movilpress)

“Estuve con él en el sanatorio y hay que controlarlo”, siguió.

Al final, Rottemberg precisó que Luis Brandoni seguirá internado hasta que el organismo reabsorba el hematoma interno producto del golpe en la cabeza.