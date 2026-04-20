Juana Repetto no conoce de puntos medios. Amada por muchos y criticada por otros tantos, la hija de Reina Reech volvió a convertirse en tendencia tras compartir un video que empezó como algo “random” y terminó siendo un debate nacional sobre los límites de la privacidad y las costumbres.

Bajo el título “Cosas random que hay en mi heladera y mi freezer”, la actriz decidió abrir las puertas de su intimidad, tal como se pudo ver en el programa Lape Club Social. Al principio, todo parecía normal: mostró lechugas frescas, kétchup casero hecho por ella misma y algunas sidras que sobrevivieron a las fiestas. Pero, fiel a su estilo disruptivo, la temperatura empezó a subir cuando llegó a la sección de “remedios naturales”.

Sin vueltas, Juana señaló un frasco que convive con el resto de los alimentos: “Tintura madre hecha con mi placenta, ahí hay un pedacito”, soltó con total naturalidad mientras enfocaba el contenido. Pero eso no fue todo. La influencer también mostró unos parches elaborados con la misma membrana, explicando que los usa para curar quemaduras, cortes o cualquier lesión en la piel por sus “propiedades regenerativas”.

Juana Repetto reflexionó sobre su cuerpo tras dar a luz a su tercer hijo (Foto de Instagram @juanarepettook)

Si el frasco ya había generado repercusiones entre los usuarios, el final del recorrido fue el golpe de gracia. Al abrir otra de las puertas, Juana mostró una bolsa hermética y disparó: “Acá está la mismísima placenta”, cerró.

Juana Repetto: “Tintura madre hecha con mi placenta, ahí hay un pedacito”.

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NACIÓ TIMOTEO, EL TERCER HIJO DE JUANA REPETTO: “TANTO LA MAMÁ COMO EL BEBÉ ESTÁN DIVINOS”

A poco de la felicidad que le generó haber llegado a término con su embarazo, Juana Repetto dio la bienvenida a su tercer hijo, Timoteo (fruto de su relación con Sebastián Graviotto), quien llegó al mundo en un parto por cesárea.

Así lo informó el periodista Guillermo Barrios en sus redes sociales: “¡Nació Timoteo! El hijo de Juana Repetto llegó a este mundo por cesárea pesando 2,9 kilos. ¡Mamá y bebé están divinos me cuentan! ¡Felicidades!“, detalló.

Este nacimiento marca una nueva etapa para la actriz, quien ya es madre de Belisario (también hijo de Sebastián) y además, tiene a Toribio, a quien decidió tenerlo sola a través de un donante anónimo.

¡Felicidades!

Foto: Captura de Instagram Stories (@juanarepettook) Por: Fabiana Lopez