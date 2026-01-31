Juana Repetto volvió a hablarle de frente a sus seguidores y decidió responder una de las preguntas que, según contó, más le hacen en las redes sociales: por qué Sebastián Graviotto no estará presente en el nacimiento de su segundo hijo Timoteo (ya tiene a Belisario con la actriz).

A través de un video que compartió en Instagram Stories, la hija de Reina Reech explicó los motivos y fue contundente al desmentir versiones que la señalan como responsable de la ausencia del padre del bebé en el parto.

“Bueno, voy a dejar de ignorar esta pregunta porque me la hacen todos los días de mi vida”, comenzó diciendo Juana, visiblemente cansada del tema.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@juanarepettook)

En ese contexto, Repetto (que también es madre de Toribio, a quien decidió tenerlo sola a través de un donante anónimo) apuntó directamente contra quienes la critican por la situación: “También me están atacando a mí como diciendo: ‘¡Ay, es el padre al fin y al cabo! ¿Por qué no lo dejás colaborar? Dejalo que participe. ¿Cómo vas a entrar con tu mamá? Es el padre, tiene derechos’”, agregó.

Acto seguido, aclaró el verdadero motivo de la ausencia de Graviotto: “El padre está hace un par de meses trabajando afuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé”.

Foto: Instagram (@sebastiangraviotto)

Además, fue tajante al despegarse de cualquier decisión personal: “No es una decisión mía, no es que yo no lo dejo participar. Es una decisión 100% de él, de sus necesidades laborales, lo que él cree, quiere, desea o puede hacer”.

Lejos de mostrar conflicto, Juana dejó en claro que la relación entre ellos es buena: “Con él está todo re bien, lo respeto, conozco su trabajo y está todo bárbaro. Está todo perfecto, pero no es mi decisión”.

Por último, lanzó un mensaje directo a los curiosos y críticos: “Vayan al Instagram de él y pregúntenle a él todas las dudas que tienen con respecto a si está, no está, por qué, dónde y qué hace”.

JUANA REPETTO CONTÓ POR QUÉ NO PODRÁ TENER PARTO NATURAL EN SU TERCER EMBARAZO: “IMPLICA UN RIESGO IMPORTANTE”

En la recta final de su embarazo, Juana Repetto volvió a hacer lo que ya es una marca registrada en su vida pública: hablar con total honestidad. A pocos días de conocer a su tercer hijo, la actriz respondió preguntas de sus seguidores y explicó por qué, esta vez, no podrá tener un parto natural.

Acostumbrada a compartir su maternidad sin filtros, Repetto fue clara al aclarar que la decisión no tuvo nada que ver con una preferencia personal o estética. Por el contrario, se trata de una indicación médica ineludible. A pesar de haber tenido dos partos vaginales que recuerda como experiencias positivas, el equipo que la acompaña definió que lo más seguro para ella y para el bebé es una cesárea programada.

El diagnóstico central es placenta previa, una condición que se da cuando la placenta se ubica en la parte baja del útero y llega a cubrir el cuello uterino. Con la claridad que la caracteriza, Juana explicó: “El bebé no tiene por donde salir básicamente y eso además implica un riesgo importante que es una hemorragia o desprendimiento de placenta. Entonces, hay que programar una cesárea antes de que esto ocurra”.

Juana Repetto con sus hijos Toribio y Belisario. Foto: Instagram (@juanarepettook)

Por ese motivo, los médicos suelen indicar la cesárea antes de que comiencen las contracciones, aunque sin adelantar el nacimiento más de lo necesario para permitir que el bebé complete su desarrollo.

A este cuadro se sumó otro factor que complejizó el embarazo: el acortamiento del cuello del útero. Según contó la actriz, esta situación está relacionada con una cirugía previa por una lesión vinculada al HPV, lo que obligó a extremar los cuidados. Durante varios meses, Juana debió hacer reposo y recibió tratamiento hormonal para prevenir un parto prematuro, además de someterse a controles ecográficos frecuentes.

Fiel a su estilo directo y transparente, Juana (que ya es mamá de Toribio y Belisario) eligió compartir no solo la parte feliz de la espera, sino también las decisiones difíciles que implica transitar un embarazo de alto riesgo, siempre poniendo en primer lugar la salud y el bienestar de su hijo.