El vínculo que Sebastián Graviotto tuvo y todavía mantiene con Juana Repetto es objeto de debate, y ahora el padre de Belisario (4) y Timoteo (1 mes y medio) contó cómo qué siente por la también madre de Toribio (9), a quien crió como propio.

“Un padre cuando se separa, y yo lo sé lamentablemente por experiencia, la familia sigue. Se sigue hablando todos los días”, reflexionó el sobrino de Silvia Süller.

En ese punto, el ex Gran Hermano Famosos recordó: “Cuando nos separamos yo quería seguir luchando. No quiere decir que estábamos en el mejor momento, claramente nos separamos. Pero creo que los motivos (de conflicto) eran recontra laburables”.

Sebastián Graviotto.

Así dejó en claro que fue Juana quien le puso punto final al matrimonio, tras lo cual admitió que por su trabajo de instructor de snowboard está tres meses al año lejos de Buenos Aires: “Vengo laburando en terapia desde que me separé, el tema de la separación, y hoy estamos bien”.

La noche en que a pesar de estar separados concibieron a Timoteo

Al referirse a la noche en que Juana quedó embarazada por segunda vez de él, a dos meses de haberse separado, Sebastián precisó que los chicos “estaban con Reina Reech” y que no fue un intento de reconciliación sino que “fue una noche que la pasamos bien”.

Juana Repetto se hartó y expuso a una mujer que la acosa en redes (captura de Instagram)

“Hoy no quiero volver. Estamos bien. Pero lo que sí quiero es que esté todo bien. Porque nos tenemos que hablar todos los días y si está todo mal es una cag...”, destacó.

Ahí fue contundente: “No sigo enamorado de ella. La quiero a un montón. Como la quiero también a la mamá de Lupe. Viví un montón de cosas superlindas y quiero conectar con eso. No quiero conectar con los que nos hizo separar”.

“Es un poco lo que siempre discutía con ella, que ella me decía, vos vivís en Disney y digo bueno, pero vos vivís del lado a enfrente Disney”, cerró Sebastián Graviotto remarcando las diferencias de carácter con Juana Repetto.