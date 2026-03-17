Juana Repetto decidió romper el silencio en redes sociales luego del fuerte descargo de Sebastián Graviotto, quien quedó en el centro de la polémica tras ser acusado de “padre abandónico” por la psicóloga Florencia Rodríguez por no estar presente el 12 de febrero en el parto de Timoteo.

A través de un video que publicó en Instagram, la actriz e influencer fue clara al desmentir esa versión y defender al padre de sus hijos. “No es un padre abandónico”, afirmó Juana de entrada, marcando su postura sin rodeos.

Juana Repetto defendió a Sebastián Graviotto tras la polémica: “No es un padre abandónico”

JUANA REPETTO HABLÓ DE SEBASTIÁN GRAVIOTTO COMO PAPÁ

Juana reconoció que, por su trabajo como instructor de snowboard en el exterior, Graviotto no puede estar presente en todos los momentos. Sin embargo, diferenció esa situación de un abandono.

“Es verdad que hay un montón de momentos en los que no está presente porque trabaja afuera. Después es otra discusión si esa elección es correcta o no… pero no es un padre abandónico”, explicó.

Además, Repetto fue contundente al cuestionar el uso de ese término: “Me parece gravísimo tratar de padre abandónico. Abandonar a un hijo es un montón”. Y remarcó: “Una cosa es que no pueda estar por su trabajo y otra muy distinta es abandonar”.

Nicolás Repetto mostró el rostro de su nieto Timoteo en primer plano

JUANA REPETTO, SOBRE LA AUSENCIA DE GRAVIOTTO EN EL PARTO DE TIMOTEO

Sobre la ausencia de Graviotto en el nacimiento de su hijo Timoteo, Juana también fue empática: “Estoy absolutamente convencida de que él no fue feliz no estando en el nacimiento. Hubiese sido más feliz estando que no estando”.

Lejos de quedarse en la defensa, Repetto destacó el vínculo actual del empresario con sus hijos: “Él ama con locura a los chicos y le pone mucho amor y voluntad a todo. Está más presente que nunca en este momento. Hoy está en su mejor momento como padre”.

Incluso, agradeció especialmente el lugar que Graviotto y su familia le dan a Toro, su hijo mayor. “Lo incluyen en absolutamente todo, lo tratan como un hijo más. Eso lo voy a agradecer eternamente”, expresó.

Por último, Juana dejó en claro que, más allá de las diferencias que puedan tener como expareja, mantienen un buen vínculo. “Nos estamos llevando re bien. Espero que podamos seguir así”, cerró Repetto, dejando en evidencia que, pese a la polémica, priorizan la armonía familiar.