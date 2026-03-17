Sebastián Graviotto estalló de bronca en redes sociales luego de que una psicóloga lo señalara públicamente como “padre abandónico” por no haber estado presente en el nacimiento de Timoteo, su segundo hijo con Juana Repetto.

Indignado por las acusaciones, el instructor no solo salió a responder, sino que también pidió a sus seguidores que denuncien el contenido de la licenciada Flor Rodríguez. “Si estás conmigo, reportá este contenido”, expresó, visiblemente molesto.

Sebastián Graviotto estalló contra una psicóloga que lo acusó de “padre abandónico” (Captura de Instagram)

Acto seguido, hizo un contundente descargo en el que dejó en claro su postura y aseguró que ya tomó medidas legales. “Con la paternidad no se jode. No iba a hablar de esto. Pero cuando se me asocia públicamente con algo tan grave como ‘abandonar a mis hijos’, no es una opinión más. Es una mentira dolorosa”, lanzó.

En ese sentido, explicó por qué no pudo estar presente en el parto: “Una ausencia forzada no es abandono. Una complicación médica no es abandono. Trabajar para sostener a tus hijos no es abandono”. Y remarcó: “Hay palabras que pesan demasiado como para usarlas livianamente”.

Graviotto también defendió su rol como padre con firmeza: “A mis hijos los amo, los sostengo y los elijo todos los días”. Además, agradeció públicamente a su abogado, Martín Gentili, por acompañarlo en este conflicto.

El enojo del ex de Juana Repetto creció aún más al tratarse de una profesional de la salud. “Lo más grave es que lo dice alguien que se presenta como psicóloga. No puede usar la palabra ‘abandono’ con tanta liviandad”, cuestionó.

Sebastián Graviotto estalló contra una psicóloga que lo acusó de “padre abandónico”

POR QUÉ SEBASTIÁN GRAVIOTTO NO ESTUVO EN EL PARTO DE TIMOTEO

En otro tramo de su descargo, desmintió que no haya querido estar en el nacimiento de su hijo y dio detalles de lo ocurrido: “Yo había organizado todo para estar presente en el nacimiento de Timo. Juana tuvo un problema de placenta previa y tuvo que nacer antes, por lo tanto no pude llegar. Fui la persona que más sufrió no estar”.

Asimismo, rechazó otra de las afirmaciones de la psicóloga, quien había asegurado que Juana “cría sola”. “No voy a permitir que una historia a medias se convierta en una mentira absoluta”, sentenció.

Por último, Graviotto también respondió a una polémica frase de la licenciada, quien había dicho que “de un óvulo y un espermatozoide sale un hijo”. “De un óvulo y un espermatozoide nace una persona. Un hijo muchas veces nace del amor, del cuidado y de la presencia. Padre no es solo el que engendra, es el que se queda”, cerró Sebastián Graviotto, contundente.