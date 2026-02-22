Después de días cargados de críticas y rumores, Sebastián Graviotto finalmente vivió el esperado encuentro con su hijo Timoteo. El instructor de esquí, que estuvo en el centro de la polémica por no haber estado presente en el parto de Juana Repetto, decidió compartir el emotivo momento en sus redes.

En las imágenes que subió a Instagram, se lo pudo ver acariciando los pies de su bebé, un gesto que rápidamente se volvió viral. Graviotto no pudo estar en el nacimiento de Timoteo por cuestiones laborales y de distancia, lo que desató una catarata de cuestionamientos en las redes, especialmente mientras Juana se recuperaba de la cesárea.

Foto: Instagram

El video del primer encuentro no tardó en generar repercusiones. Muchos usuarios, que en los últimos días lo habían criticado duramente por su ausencia en el parto, se sorprendieron con la publicación y dejaron mensajes de apoyo y emoción.

CÓMO FUE EL PRIMER ENCUENTRO ENTRE SEBASTIÁN GRAVIOTTO Y TIMOTEO, EL SEGUNDO HIJO QUE TUVO CON JUANA REPETTO

Graviotto, que hace poco salió a defenderse de los rumores y las críticas, viajó para conocer a su hijo en cuanto pudo. Su gesto buscó dejar en claro su compromiso y el deseo de estar presente en la vida de Timoteo.

Por su parte, Juana Repetto también fue noticia al explicar por qué decidió no mostrar el rostro de su tercer hijo en redes sociales. Aunque suele compartir los momentos más importantes de su vida cotidiana, esta vez optó por resguardar la intimidad del bebé.

Sebastián Graviotto. Crédito: Instagram

En medio de la recuperación tras la cesárea, Juana se mantuvo activa en sus redes y aclaró que no está peleada con su papá, Nicolás Repetto, quien había publicado una foto donde se veía la cara del pequeño.

